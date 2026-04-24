Fallece a los 56 años Ignasi Camós, director del Instituto de la Cinematografía

El director del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Ignasi Camós, falleció este miércoles a los 56 años, según informó el Ministerio de Cultura.

El comunicado, en el que se han trasladado condolencias "a familiares, amigos y allegados por tan sensible pérdida", no precisa ni el momento ni las causas del fallecimiento de Camós (Barcelona, 1969), quien ostentaba este cargo desde junio de 2023.

"El Ministerio de Cultura agradece la gran labor y compromiso de Ignasi Camós al frente del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales que, junto a su vocación de servicio público, dejarán una gran huella en las personas e instituciones con las que trabajó", destaca la nota enviada a los medios.

Doctor en Derecho, en 2021 pasó a formar parte del Gabinete del ministro de Cultura como asesor parlamentario, labor que ya había desempeñado previamente para el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2020-2021) y para el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (2018-2019).

Antes había sido consejero técnico en el Ministerio de Educación, en la Representación Permanente ante la Unión Europea en Bruselas y había desempeñado diversos cargos en la Generalitat de Cataluña. Además, fue profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Gerona y funcionario de la Administración General del Estado.