El Skyline Benidorm Film Festival celebra su décima edición con una excelente acogida, como ha explicado en esRadio, en el programa esCine, su directora, Beatriz Hernández. La ciudad se encuentra actualmente volcada con el cine, congregando a una gran cantidad de profesionales de la industria, entre directores y productores, además de un público fiel que abarrota las salas de proyección.

El festival se ha convertido en una plataforma de lanzamiento para el talento nacional. Un ejemplo claro de esto es el cortometraje Ángulo Muerto, que tras pasar por el certamen el año pasado, terminó alzándose con el Goya al mejor cortometraje de ficción en la última edición de los premios de la Academia. Beatriz Hernández señala con orgullo que el 50% de los cortos nominados a los Goya este año habían sido proyectados previamente en el festival de Benidorm, lo que demuestra la calidad de la selección oficial del evento. El festival cuenta, además, con homenajes: uno de ellos ha recaído en esta edición en Fele Martínez.

Fele Martínez en el Skyline Benidorm Film Fest.

Uno de los pilares del festival es el apoyo a la creación a través de secciones como el Shortpitch. En esta edición, el proyecto ganador ha sido Mi casa en una maleta, de Andrea Torres. Este concurso de proyectos de cortometraje otorga un premio valorado en 23.000 euros para el rodaje, con la condición de que la obra se desarrolle en la ciudad de Benidorm. De esta manera, el festival no solo exhibe cine, sino que fomenta de manera activa la producción local y el desarrollo de nuevas historias.

El crecimiento del festival en esta década se refleja también en las cifras de participación. En esta ocasión, se han recibido 756 cortometrajes y más de 760 guiones para el concurso Guion Dama, lo que supone un incremento del 50% respecto a la edición anterior. Hernández destacó que la intención desde la primera edición ha sido impulsar y difundir el trabajo de los cineastas, utilizando herramientas como el pago por selección para profesionalizar el sector del cortometraje y generar una industria sólida.

La internacionalización ha sido otro punto clave en la conversación. El festival ha estrechado lazos con instituciones y certámenes de otros países, especialmente con México. En Benidorm se encuentran representantes del Festival Internacional de Cine de Morelia, la Jalisco Film Commission y la Casa de México en Madrid. La presencia de figuras como el fundador del festival de Morelia y el programador Alejandro Lubezki permite que los creadores españoles puedan establecer contactos internacionales y presentar sus obras en otros mercados.

Beatriz Hernández también hizo hincapié en la importancia de las mesas redondas y los coloquios organizados durante estos días. Estos encuentros buscan tender puentes entre profesionales consagrados y jóvenes directores que están dando sus primeros pasos. En este ambiente cercano y familiar, se generan oportunidades de coproducción y asesoramiento que son vitales para el futuro de los cineastas emergentes, permitiendo que el Skyline Benidorm Film Festival sea mucho más que una simple muestra de cine.

Beatriz Hernández invita a los oyentes de esRadio a asistir a la gala de clausura que tendrá lugar el sábado 25. El evento, que será conducido por Paula Púa, promete estar lleno de humor y comedia mientras se entregan los galardones de las distintas categorías. Aunque la entrada es gratuita, la directora recuerda la necesidad de reservar a través de la web oficial debido al éxito de público, asegurando que esta décima edición cerrará por todo lo alto consolidando el futuro del certamen.