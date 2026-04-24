El abismo de las películas de serie B es inescrutable. Y requiere ajustar los escrúpulos. Quien no lo haga se perderá joyas del género como esta Turno de noche, una comedia de terror y ciencia ficción donde los empleados de un almacén, una antigua base militar reconvertida, encuentran un hongo deseando expandirse desde su recinto sellado. El guion del mismísimo David Koepp (Jurassic Park, Spider-Man), basándose en su propia novela Bajo cero, sabe con qué expectativas jugar y a qué público está apelando, al igual que su muy majo grupo de actores protagonistas.

Turno de noche da la espalda a los slasher juveniles para proponer un dúo estrafalario y romántico, Joe Keery (Steve, lo mejor de Stranger Things), Georgina Campbell (Barbarian) y un Liam Neeson feliz de darle la puntilla a su célebre personaje de Venganza (cada vez que el actor habla por teléfono se palpa el humor). La colección de probables víctimas incluye a una veterana Vanessa Redgrave (madre de la que fue esposa en la vida real de Neeson, Natasha Richardson, fallecida en 2009), elemento extracinematográfico con el que la película sabe jugar, o Leslie Manville, con lo que el filme aquí ha sabido jugar con la elementalidad del concepto.

Pero lo mejor del filme de Jonny Campbell, quien dirige, y bastante bien, es que es consciente de tener entre manos una serie B de Fred Dekker basada en otras mil series B de los años 50. Y por tanto es el aliento extravagante y romántico con el que imprime sus (fracasados, torpes) personajes la verdadera razón de esta fábula obrera. Su mano más que suficiente con los diálogos (sin duda debida a Koepp) y el insobornable cachondeo de poner una cámara en el culo de una cucaracha o ilustrar con rock los avances de la epidemia hacen el resto.



Turno de noche evade cualquier paralelismo con la fuga del coronavirus que todos pueden tener en la cabeza, pero su crónica de la incompetencia federal, funcionarios trepas y casualidades tontas como germen de la, aquí divertida, tragedia es imposible de ignorar. Campbell sabe incluso incluir cierto grado de suspense previa a la masacre para jugar con las expectativas del público.

Y es ahí donde esta fantasía donde un virus pudo escapar le da en la cara a otro terror fúngico y trágico como The Last of Us. El filme tiene un fuerte componente de exploración antes de la carnaza que seduce, desarrolla personajes y aviva su modestia.