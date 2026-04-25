El orfanato paranormal de Teruel y otros fenómenos inexplicables

En una nueva entrega del programa Par-impar de esRadio, los presentadores Juanma González y Dani Palacios se sumergen en el análisis de una de las obras más influyentes del cine de terror contemporáneo: Insidious (2010). Para este recorrido por lo sobrenatural, cuentan con la presencia del director Miguel Ángel Lamata y la actriz Norma Ruiz, quienes visitan los estudios de Libertad Digital para presentar su proyecto cinematográfico titulado La ahorcada.

El grupo destaca la maestría de James Wan para revolucionar el género con un presupuesto ínfimo de apenas un millón de dólares. Los tertulianos coinciden en que la película no solo fue un éxito de taquilla, recaudando cerca de cien millones, sino que estableció un nuevo estándar para el cine de terror moderno. La clave de este éxito radica en la capacidad de Wan para utilizar elementos cotidianos y convertirlos en fuentes de angustia absoluta, como el uso de la canción Tiptoe Through the Tulips.

El audio arranca con una animada charla sobre el proceso de rodaje de La ahorcada, una película que, según explican sus creadores, transita entre el thriller psicológico y el horror más clásico. Lamata relata con detalle la atmósfera inquietante que vivieron durante la grabación en la provincia de Teruel, específicamente en un antiguo orfanato abandonado en la calle Comandante Aguado. Este escenario real, cargado de historia y leyendas locales, proporcionó el entorno perfecto para la película, pero también regaló al equipo experiencias que rozaron lo paranormal.

La conversación aborda el concepto central de la trama: la proyección o viaje astral. Explican cómo la película subvierte el tropo de la casa encantada para revelar que no es el lugar el que está maldito, sino el niño. Este giro narrativo convierte al cuerpo del pequeño en un recipiente vacío que los espíritus del más allá anhelan ocupar. Miguel Ángel Lamata reflexiona sobre cómo esta idea de vulnerabilidad durante el sueño es un miedo universal que conecta profundamente con el espectador.

Los colaboradores de esRadio analizan también la estética de los fantasmas de Wan. A diferencia de otras producciones donde los espectros son etéreos o digitales, en Insidious las presencias son físicas y casi tangibles, lo que aumenta la sensación de peligro inminente. Destacan especialmente el diseño del demonio de cara roja, conocido entre los fans como el Lipstick-Face Demon, y cómo su aparición mediante un jump scare detrás de Patrick Wilson se ha convertido en una de las imágenes más icónicas del siglo XXI.

Norma Ruiz resalta la importancia del reparto, encabezado por Patrick Wilson y Rose Byrne, quienes aportan una pátina de realismo y drama familiar que sostiene la trama sobrenatural. La actriz subraya que, para que el terror funcione, primero debemos empatizar con el sufrimiento de los padres, algo que ambos intérpretes consiguen con creces. El grupo también dedica unas palabras a la figura de la médium Elise Rainier, comparándola con personajes clásicos como la Tangina de Poltergeist.

Finalmente, el resumen concluye con una reflexión sobre el legado de Insidious y su influencia en sagas posteriores como The Conjuring o series de televisión al estilo de Stranger Things. El equipo de Par-impar invita a los oyentes a acudir a las salas de cine para ver La ahorcada a partir del 22 de abril, prometiendo una experiencia que recupera esa esencia del miedo primario y la tensión psicológica que tanto se ha reivindicado durante el programa.