La banda sonora que usó la Iglesia para incentivar su casilla de la renta

La música de cine no solo acompaña historias en la gran pantalla: también es un recurso habitual fuera de ella. Este es el punto de partida del Do Re Film de esta semana, en el que Sergio Pérez y Jesús Blanco proponen en esCine un juego tan sugerente como revelador: reconocer algunas de las bandas sonoras más famosas de la historia... de la publicidad.

A través de una selección de músicas que hemos escuchado cientos de veces, el programa explora cómo ciertas composiciones han quedado grabadas en la memoria del público gracias a su uso reiterado en anuncios. ¿Durante cuántas Navidades nos acompañó una banda sonora de un clásico ambientado en Rusia sin que muchos conocieran su origen? ¿Y cuál fue la otra mítica música que la sustituyó?

En ocasiones las piezas están escogidas con mucha fortuna, en otras solo se aprovecha su parte más estética. ¿Qué dos bandas sonoras son usadas con muchísima frecuencia en los anuncios de fútbol y qué las ha hecho ser las grandes favoritas?

Hay casos en los que el reciclaje de una música cinematográfica lleva a extremos nunca imaginados por el espectador. Es el caso de La misión, una de las grandes joyas del género, del maestro Ennio Morricone.

En particular la pieza Gabriel's oboe ha sido empleada para los más diversos fines: para acompañar a los novios al altar (particularmente en Polonia), para conmemorar el II centenario de la Revolución Francesa y para incentivar que los contribuyentes señalaran la casilla a favor de la Iglesia católica en la declaración de la renta. ¿Qué opinión tenía el autor italiano de estos aprovechamientos de su obra?

Anuncios a los que la música les vino grande, idiomas inventados para hablar con Dios, melodías inmortales de compositores condenados al ostracismo, todo ello rodeado de café, bombones y seguros. Entre anécdotas, referencias cinéfilas y comentarios afilados, os invitamos a descargar o reproducir el audio y examinar estas piezas con otros oídos. Porque detrás de cada melodía hay una historia… y, a veces, una segunda vida mucho más inesperada.