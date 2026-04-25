Las duras críticas de la hija de Michael Jackson por el blanqueamiento de su padre

Hollywood ha encontrado un filón en los biopics de estrellas de la música. La culpa la tienen en gran parte los 910 millones de dólares recaudados con la historia de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. Desde entonces cantantes como Elton John, Bob Marley, Bob Dylan, Bruce Springsteen o Elvis Presley han visto llevadas sus vidas a la gran pantalla aunque no siempre con el mismo acierto ni con la misma verdad. Algunas de ellas son descarnadas, mientras otras pueden dar al espectador un subidón de azúcar por lo edulcoradas que están.

En esta segunda categoría podemos enmarcar el esperadísimo biopic sobre la figura de Michael Jackson. Bajo el título de Michael, Hollywood trata de capturar la esencia del rey del pop en una producción que no ha estado exenta de polémica antes de su llegada a las salas. La cinta ha sufrido importantes cambios durante su fase de montaje, reduciendo su duración de tres horas a solo dos. El motivo responde en gran medida a la influencia de la familia Jackson en la producción, especialmente de su hijo Prince Jackson.

Dirigida por Antoine Fuqua, responsable de la saga The Equalizer, la película arrancaba en un principio con un Michael Jackson demacrado mirándose en un espejo en su rancho de Neverland en el año 2003. El cantante veía reflejadas las luces de los coches policiales que llegaban para realizar un registro policial de la mansión tras haber sido denunciado por abusos a menores. Posteriormente retrocedía hasta los orígenes de los The Jackson 5 en Indiana. Todo eso ha desaparecido.

El filme puede resultar una suerte de deshonestidad narrativa para aquellos que busquen un retrato fiel y sin ambages de las sombras del cantante ya que la película evita los rincones más oscuros de su biografía. Las adicciones o las acusaciones de abusos ni se mencionan, centrando el conflicto en la figura de su padre, Joe Jackson, a quien se presenta como el principal antagonista y responsable de las tensiones familiares y de los traumas del cantante.

Colman Domingo como padre de Michael Jackson en la película.

El potente inicio anterior se rehizo, la película comienza ahora en los años 80 justo antes de subir al escenario en el momento más álgido de la carrera de Michael Jackson para luego retroceder a su infancia e ir paulatinamente hasta su ascenso a la gloria. La bajada a los infiernos no existe, ya que la historia acaba en los años 80.

Ausencias y críticas de la hija de Michael Jackson

En el apartado interpretativo, la película destaca por el papel de Jaafar Jackson, sobrino carnal del artista, quien logra un mimetismo físico y vocal que ha sorprendido a casi toda la crítica. Pero ha llamado más la atención la no aparición de Janet Jackson como personaje en la película, ni se le menciona.

La otra hermana del cantante, La Toya Jackson, que sí aparece en el film, ha declarado que "Janet fue invitada a formar parte del proyecto, pero decidió no implicarse. Se lo propusimos y amablemente declinó. Así que hay que respetar sus deseos. ¡Ojalá todos estuvieran en la película!".

La que también ha hecho declaraciones, pero mucho más contundentes, ha sido Paris Jackson, hija del cantante. "Una de las principales razones por las que no he dicho nada hasta ahora es porque sé que a muchos de vosotros os va a gustar. La película complace a un sector muy específico de los fans de mi padre que aún vive en la fantasía. Y les va a gustar". Incluso ha valorado el resultado: "hay mucho endulzamiento, como si la narrativa estuviera controlada. Hay mucha inexactitud y muchas mentiras descaradas".

Virus ochenteros y alguna película muy mala

Más allá del fenómeno musical, a la cartelera llega Turno de Noche, una propuesta que mezcla el terror con la ciencia ficción y la comedia. Protagonizada por Joe Keery, conocido por su papel en la serie Stranger Things, la historia nos traslada a un laboratorio de donde un misterioso hongo extraterrestre capaz de mutar se escapa y empieza a infectar a los seres vivos, convirtiéndolos en criaturas similares a los zombis. Se trata de un homenaje al cine de serie B de los años ochenta que busca atraer al público más joven con una estética retro.

'Turno de noche'.

El cine español desembarca con fuerza esta semana con cuatro estrenos destacados. El director Miguel Ángel Lamata se estrena en el género del terror con La Ahorcada, una película protagonizada por Eduardo Noriega y Amaia Salamanca que explora las consecuencias sobrenaturales de una obsesión amorosa. Por otra parte, llega a los cines Kraken: El Libro Negro de las Horas, un thriller policial encabezado por Alejo Sauras que sigue la pista de una valiosa pieza bibliográfica en una carrera contrarreloj por el centro de Madrid.

La tercera es Casi Todo Bien, centrada en la crisis existencial de un escritor de cuarenta años que acaba de descubrir a su musa. Sin embargo, también encontramos Después de Kim, la peor película de la semana pese a contar con nombres de prestigio como Adriana Ozores y Darío Grandinetti.

La oferta se completa con la producción francesa de ciencia ficción Zona 3, la película de animación rusa Maracuda, el film portugués La risa y la navaja y el drama alemán El sonido de la caída.

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