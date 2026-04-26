Para los amantes del género de supervivencia, el catálogo de Netflix se ha actualizado con un título con fuertes dosis de tensión. Se trata de Depredador Dominante, la nueva cinta de suspense dirigida por el islandés Baltasar Kormákur, quien ya demostró su destreza rodando en entornos hostiles en producciones como Everest o A la deriva. En esta ocasión, el cineasta nos traslada a los imponentes y traicioneros paisajes de Australia, donde una rutinaria escapada en la naturaleza se convierte en una pesadilla.

La premisa de la película sigue a Sasha, interpretada por una siempre solvente Charlize Theron, una mujer consumida por el dolor tras la trágica muerte de su marido Tommy (Eric Bana) durante una escalada de riesgo en Noruega. En un intento por superar su duelo, viaja a la selva australiana, donde se cruzará con Ben, a quien da vida Taron Egerton. Lo que comienza como un encuentro fortuito no tarda en revelarse como una sádica cacería humana, con Sasha como presa de un psicópata que disfruta acechando a sus víctimas.

La cinta no oculta su naturaleza de entretenimiento directo y visceral. Aunque el argumento pueda resultar trillado y con encaje de tropos ya explorados en el pasado, el compromiso físico de sus dos protagonistas logra mantener el interés del espectador en todo momento. Theron, consolidada como una de las heroínas de acción más creíbles del cine contemporáneo, asume gran parte de sus escenas de riesgo sin usar dobles, dotando a Sasha de una vulnerabilidad que contrasta con su férreo instinto de supervivencia.

En Depredador Dominante llama la atención el cambio de registro de Taron Egerton. El actor británico, lejos de sus habituales papeles heroicos, construye a un antagonista inquietante y perverso. Las interacciones entre el cazador y la presa conforman el verdadero núcleo de la trama, supliendo las carencias de un guion que no arriesga ni trata de reinventar nada nuevo dentro del manido subgénero de supervivencia en entornos remotos.

Charlize Theron en 'Depredador dominante'.

El apartado visual también juega un papel fundamental en la película. El brillante trabajo de fotografía aprovecha al máximo la majestuosidad de la región de las Montañas Azules australianas, creando una atmósfera que es, al mismo tiempo, deslumbrante y opresiva. Eso no quita que haya algunas escenas en las que se abuse de los efectos especiales que le restan algo de realismo.

A pesar de todos los fallos que podamos encontrar, que algunos tiene, la película de Netflix consigue su propósito principal sin mayores pretensiones: entretener. No hay nada más honesto en el cine que una película honesta, como no hay nada más molesto que un film con pretensiones. Es una propuesta de evasión pura, un adrenalínico juego del gato y el ratón que se beneficia de la incuestionable presencia en pantalla de Charlize Theron y del retorcido carisma de Egerton.

Taron Egerton en 'Depredador dominante'.

El actor que merece ser la gran estrella

Taron Egerton es uno de los mejores actores de su generación. Se dio a conocer a todo el mundo en 2014 con la saga Kingsman: Servicio secreto, donde demostró que es un camaleón que sabe hacer de quinqui y de caballero aristocrático capaz de hacer escenas de acción sin arrugarse el traje ni mancharse los zapatos Oxford.

Luego demostraría que sabe cantar poniendo voz en la cinta de animación ¡Canta! al gorila Johnny cantando I'm Still Standing de Elton John, al que luego daría vida en Rocketman, donde definitivamente demostró tener una de las mejores voces del cine.

Se ha sumergido en la era soviética en Tetris en una cinta de Apple TV sobre la invención del famoso videojuego y se ha puesto a las órdenes del español Jaume Collet-Serra en Equipaje de mano, donde Egerton interpreta a un joven agente de seguridad del aeropuerto de Los Ángeles que el día de Nochebuena tendrá que parar los pies a unos terroristas.

El actor británico sabe transformarse en cada papel pero no termina de convertirse en la gran estrella de Hollywood, esa que todo el mundo reconozca con tan solo oír su nombre. Seguramente le falte el gran taquillazo, pero llegará.

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