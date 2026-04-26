Rescatada la película española embargada por la justicia durante casi 50 años

El esperpento es un género muy español que hunde sus raíces en la obra teatral de Valle-Inclán y que el cine ha sabido adaptar de forma magistral. FlixOlé recopila numerosos títulos de este género en un ciclo titulado Un viaje hacia el esperpento, con el gran atractivo del estreno de Gulliver, dirigida por Alfonso Ungría en 1979. Se trata de una película maldita que estuvo embargada por problemas judiciales durante casi cincuenta años y que ahora ve la luz de nuevo gracias a la labor de restauración de FlixOlé. Es un cine personal, arriesgado y muy estimulante que se suma a otras piezas fundamentales del género.

Dentro de este estilo grotesco y satírico, destacan directores como Berlanga o Álex de la Iglesia. Andrés Arconada recuerda especialmente una escena de Muertos de risa en la que aparecen cucarachas, destacando la capacidad de impacto visual de este tipo de cine que busca deformar la realidad para criticar la sociedad. Títulos como El anacoreta, protagonizada por Fernán Gómez dentro de esa misma categoría, y ¡Vivan los novios!, una de las joyas de Berlanga que retrata una boda obsesiva a pesar de las circunstancias más macabras.

'Vivan los novios'.

El cine de Fernando Trueba

Otro de los ciclos que podemos disfrutar en FlixOlé está dedicado íntegramente a la obra de Fernando Trueba, reuniendo prácticamente toda su filmografía. Títulos icónicos como La niña de tus ojos y Belle Époque, que son auténticos referentes de nuestra cinematografía. También se ha incorporado El baile de la victoria, una película que, aunque quizás menos reconocida, supuso el debut de Ricardo Darín en España tras superar ciertas reticencias iniciales del actor. El ciclo no solo abarca su faceta como director, sino que incluye trabajos donde participó como guionista en cintas como Miss Caribe, Suspiros de España (y Portugal) o A contratiempo.

En FlixOlé podemos comprobar cómo la película Belle Époque sigue siendo una comedia fresca que no ha envejecido y que cuenta con un reparto irrepetible encabezado por Fernando Fernán Gómez y un grupo de actrices excepcionales como Penélope Cruz, Ariadna Gil y Maribel Verdú. Este filme, que se alzó con el premio Óscar a la mejor película de habla no inglesa en 1993, es un motivo más que suficiente para explorar el catálogo de Trueba, cuya colección alcanza ya los quince títulos en la plataforma.

'La niña de tus ojos'.

Descubrimiento del mes

El descubrimiento del mes, El camino, es una película de 1963 dirigida por Ana Mariscal, una cineasta a reivindicar como una pionera de la dirección en España, siendo una de las pocas mujeres que logró mantener una carrera estable tras las cámaras hasta la Transición.

La película es una adaptación de la novela homónima de Miguel Delibes y retrata la infancia en la España rural con una naturalidad y sencillez que resultan conmovedoras, alejándose del tono más duro de otras obras como Los santos inocentes.