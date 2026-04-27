John Abendshien, que en tiempos fue propietario de la célebre vivienda del film Solo en casa, de 1990, fue encontrado muerto en una reserva natural de Illinois días después de ser acusado de posesión de pornografía infantil.

La causa, un presunto suicidio, fue por asfixia autoinfligida, informó NBC Chicago después del hallazgo en Lake Forest. La Fiscalía del Condado de Lake había iniciado una investigación contra el hombre de 79 años después de haber recibido varias denuncias por vía digital.

Abendshien vivía en la casa durante el rodaje de la película familiar que lanzó a la fama a Macaulay Culkin y que se convirtió en uno de los grandes éxitos de la década. Su familia vendió la casa de Winnetka, Illinois, por más de un millón y medio de dólares en el año 2012.

La Policía de Lake Forest ejecutó una orden de registro a mediados de abril y confiscó diversos materiales electrónicos. Abendshien fue posteriormente acusado de siete delitos graves: tres cargos de posesión de material de abuso sexual infantil (delito grave de clase 2) y cuatro cargos de posesión de material de abuso sexual infantil (delito grave de clase 3), según detalla el NY Post.

Abendshien, en libertad condicional desde el pasado día 17 de abril, llegó a escribir una autobiografía donde relataba su experiencia durante el film. En casa, pero ya no solo es el título del volumen, donde reveló que la habitación principal fue reconvertida en un pequeño apartamento donde los propietarios se mantenían fuera del alcance de la cámara para observar el trabajo de los cineastas.

Joe Abendshien | Policía de Lake Forest

Posteriormente la mansión de seis baños ha cambiado de propietarios dos veces. Los últimos compraron la propiedad por 5,5 millones de dólares en enero de 2025 y se han propuesto rehacer la vivienda para que se parezca a cómo lucía en la célebre película de los noventa.

En el film dirigido por Chris Columbus, el niño Kevin McCallister se porta mal la noche antes de ir de viaje a París de vacaciones navideñas, por lo que su madre le obliga a dormir en el ático. El grupo se olvida del niño a la mañana siguiente y éste se despierta solo en casa con la determinación de vivir su sueño de vivir sin familia. Pero unos ladrones se disponen a amenazar sus planes...