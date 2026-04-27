Muere a los 82 años el cineasta argentino Adolfo Aristarain

El cineasta argentino Adolfo Aristarain ha fallecido en Buenos Aires a los 82 años, según ha informado la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Director y guionista, desarrolló una trayectoria ligada tanto a Argentina como a España, donde firmó algunas de sus obras más reconocidas.

Adolfo Aristarain nació en Buenos Aires en 1943 y mantuvo una relación estrecha con el cine español tras residir durante siete años en España. Durante ese periodo rodó varias de sus películas más destacadas, lo que consolidó su presencia en ambas cinematografías.

Ese vínculo se tradujo en reconocimientos como el Premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana por Un lugar en el mundo y el Goya al Mejor Guion Adaptado por Lugares comunes, dos de sus títulos más conocidos. Su carrera también fue reconocida en 2024 con la Medalla de Oro de la Academia de Cine, una distinción que concede la institución española a profesionales destacados del sector.

Con motivo de ese reconocimiento, Aristarain reflexionó sobre su oficio: "El cine es un oficio despiadadamente traidor para quien lo ejerce. Aunque uno intente esconder lo que uno es, tarde o temprano el director desnuda su alma sin quererlo en primer plano. El cine que uno hace es lo que uno es".

La Academia de Cine ha destacado su figura como "un creador clave para las filmografías argentina y española de las últimas décadas". En su comunicado, la institución ha subrayado que pertenecía a una generación que vivió el cine desde múltiples perspectivas.

Inicios en el cine y formación profesional

Crecido en el barrio porteño de Parque Chas, el contacto de Aristarain con el cine comenzó desde joven, a través de las salas de sesión continua a las que acudía tras el colegio. Su aprendizaje en la industria fue progresivo y abarcó distintos ámbitos del rodaje.

Trabajó como meritorio, sonidista, montador, ayudante de producción y asistente de dirección, acumulando experiencia antes de dirigir sus propios proyectos. También participó como actor en la película Dar la cara, dirigida por José Martínez Suárez.

En su etapa de formación colaboró con cineastas como Mario Camus, con quien además escribió guiones, y con directores como Vicente Aranda, Sergio Leone, Lewis Gilbert, Gordon Flemyng o Sergio Renán. Estas experiencias contribuyeron a configurar su estilo narrativo.

Filmografía y estilo narrativo

Aristarain desarrolló una filmografía marcada por historias centradas en los personajes y en sus conflictos personales. Entre sus obras figuran títulos como Tiempo de revancha, La ley de la frontera, Martín (Hache) y Roma, esta última su producción más reciente.

Sus películas contaron con intérpretes como Federico Luppi, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Eusebio Poncela, Aitana Sánchez-Gijón, Cecilia Roth, Juan Diego Botto y Susú Pecoraro. La colaboración con la guionista Kathy Saavedra fue también habitual en su trayectoria.

El propio director reconocía la influencia de cineastas como John Ford y Alfred Hitchcock, referencias presentes en su forma de abordar el relato cinematográfico.