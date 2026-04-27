Parque Warner presenta al sustituto de 'Loca Academia de Policía': DC Super-Villains Stunt Show

Parque Warner Madrid es uno de los principales destinos turísticos de la Comunidad de Madrid, solo superado por los museos Reina Sofía y del Prado. En 2024 —todavía no ha salido el informe de 2025 de visitas a los parques temáticos—, el parque dedicado a la factoría de cine recibió 2.250.000 visitantes.

Una de las principales atracciones era Loca Academia de Policía, un show muy aclamado de especialistas que con el cierre de la temporada 2025 echó el cierre para siempre tras haber realizado más de 10.000 funciones durante sus 23 años de vida.

Parque Warner Madrid acaba de presentar sus novedades de cara a esta temporada 2026, entre las que se encuentra el sustituto de Loca Academia de Policía. Se trata de un nuevo espectáculo llamado DC Super-Villains Stunt Show, que ya calienta motores.

Estará ubicado en el Teatro Especialistas de Movie World Studios, una de las cinco áreas temáticas de Parque Warner Madrid, en el mismo espacio que acogía el mítico espectáculo de Loca Academia de Policía. De momento, el parque solo ha informado de que DC Super-Villains Stunt Show ya está en preparación y que será "un vibrante espectáculo sobre ruedas donde los más famosos supervillanos de DC y algunos superhéroes serán los protagonistas". La nueva producción contará "con los mejores especialistas al volante realizando las más increíbles acrobacias".

Espectáculo 'Justice League: Rise of the Penguin'.

El pasado verano de 2025 el parque temático madrileño sorprendió a todos con su espectáculo Justice League: Rise of the Penguin, que se realiza en el lago central del parque justo antes de su cierre. Motos acuáticas, flyboard, drones, fuegos artificiales... vestían un espectáculo en el que Pingüino, icónico villano de Batman, se enfrentaba al Caballero Oscuro, Wonder Woman y Aquaman.

Novedades 2026

El nuevo espectáculo de especialistas no es la única novedad de este 2026. Esta misma semana abrirá sus puertas un nuevo restaurante protagonizado por Speedy González, el ratón más veloz, llamado Don González Taquería. Con ambientación de estilo mexicano y una carta íntegramente sin gluten, su oferta incluye una selección de auténticos platos mexicanos como tacos, nachos y quesadillas, entre otros, en un espacio lleno de color y guiños al universo del personaje de Looney Tunes. El restaurante está ubicado en Hollywood Boulevard.

El parque ha diseñado en los últimos años experiencias personalizadas e inmersivas. De esta forma, estrena Looney Tunes Magic Party, una nueva experiencia exclusiva para toda la familia. Se trata de una experiencia mágica de 90 minutos de duración en la que los visitantes podrán conocer a dos personajes de Looney Tunes y degustar una experiencia gastronómica en un encuentro privado especialmente preparado para disfrutar en familia.

Temporada de verano y Halloween

Parque Warner Beach, el segundo parque del complejo, abrirá sus puertas este año el 6 de junio. Ubicado junto a Parque Warner Madrid, este espacio acuático tematizado combina el ocio acuático con el universo de DC y Hanna-Barbera.

'Halloween Scary Nights'.

Otra de las fechas marcadas en el calendario de todo apasionado de los parques temáticos es Halloween. Parque Warner Madrid fue pionero en celebrar en España las llamadas Halloween Scary Nights.

Una vez cierra el parque, el recinto vuelve a abrir sus puertas para disfrutar de madrugada del auténtico terror a través de los pasajes y cientos de actores caracterizados que copan las calles del parque. Algunas atracciones siguen abiertas, especialmente las de adultos. Este 2026 la empresa añade una quinta fecha adicional tras agotar entradas para las cuatro Halloween Scary Nights del año pasado. El quinto día será el 2 de octubre.

La Navidad se adelanta a noviembre

La temporada de Navidad en Parque Warner Madrid dará comienzo este año a mediados de noviembre, permitiendo así que los visitantes puedan disfrutar durante más tiempo de la magia de la Navidad rodeados de sus personajes favoritos, espectáculos y experiencias temáticas, luces y música.