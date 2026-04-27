¿Dónde estabas en 1986? Seguro que en muchos sitios, obvio... Pero probablemente uno de ellos era viendo películas. Esta amalgama de títulos de hace 40 años seguro que te trae recuerdos y ganas de revisitar el cine estrenado este año que Juanma González y Dani Palacios repasan para ti.

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Mejor que recopilar aquí los títulos -sí, películas como El sargento de hierro están incluidas- te emplazamos a repasar esta lista con nosotros. Fue, en general, una época marcada por el auge del blockbuster, el cine de acción musculoso de la época, la ciencia ficción accesible y algunas obras que hoy son clásicos indiscutibles y que marcan a fuego el estereotipo de "cine de los 80".

Ese año -recordamos- Platoon fue la ganadora del Oscar a la Mejor Película, y Paul Newman se llevó el premio por el El color del dinero, de Martin Scorsese.