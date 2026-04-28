Alejo Sauras: "Estaba loco, cómo me atreví a tomar esa decisión"

Alejo Sauras se enfrenta a uno de los papeles más complejos de su carrera con un personaje contenido, físico y emocionalmente herido. "Es un personaje cansado, es un personaje que está haciendo algo que no le gusta, que está desconcertado, al que su propia profesión le ha pasado por encima", explica en el espacio de esRadio Una Hora Contigo, sobre su trabajo en Kraken, el libro negro de las horas.

La construcción del personaje exigía transmitir sin palabras. "No hablaba mucho el personaje, pues consideré que había que hacer un esfuerzo porque el espectador se encontrase el personaje como es", señala. Una apuesta que también pasaba por lo visual: "Es la primera vez que hemos elegido no maquillarme en absoluto para que el espectador viese a una persona que no está en su mejor momento". El gran reto, reconoce, era conectar con el público desde esa oscuridad: "Ese era el reto, no caer mal".

La pasión frente a la razón

Más allá del papel, Sauras repasó una de las decisiones clave de su vida: abandonar una carrera estable en el mundo de la aviación para dedicarse a la interpretación. Una elección que, con el tiempo, sigue sorprendiéndole: "A día de hoy tengo que reconocer que todavía me admiro, todavía lo pienso y digo: estaba loco, cómo me atrevía a tomar esa decisión".

El actor recuerda aquel momento como un punto de inflexión marcado por el descubrimiento de una vocación: "Había descubierto una pasión frente a algo que simplemente me gustaba".

Sin embargo, no fue un camino sencillo. "Debo ser de los actores que más castings ha hecho en este país", afirma, recordando años de pruebas constantes y esfuerzo sin recompensa inmediata.

El fenómeno televisivo y su impacto personal

Su salto a la fama con Al salir de clase marcó un antes y un después, no solo en su carrera, sino también en su vida personal. "Había restaurantes de los que tenía que llamar a la Policía para salir", recuerda sobre el fenómeno fan.

Aquel éxito masivo tuvo consecuencias en su entorno más cercano: "Yo sufría por mis amigos y veía que lo pasaban mal". La presión mediática le obligó a tomar decisiones para preservar su vida personal: "Hice una especie de partición, quedar con ellos una de cada tres veces solamente".

Con el tiempo, la perspectiva ha cambiado: "A día de hoy vivo muy tranquilo y muy bien incluso agradezco a la gente que me saluda porque lo que recibo es cariño".

Un legado emocional imborrable

Entre todos los hitos de su carrera, hay uno que destaca por encima de premios o reconocimientos. Su papel en la serie, especialmente por la representación de un personaje homosexual, dejó una huella profunda en el público.

"Las cartas que yo he recibido me parece lo más bonito que me pasará en toda mi vida", asegura. Un impacto que sigue vigente: "A día de hoy sigo recibiendo escritos de gente de mi edad que me sigue contando cómo le ayudó mi personaje a enfrentarse a la vida". Para Sauras, ese legado es insuperable: "Si algún día ganase un Goya o un Óscar, esto seguiría siendo más bonito".

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