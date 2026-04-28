¿Qué está pasando con 'Euphoria'? La serie que están acusando de pedófila en EEUU

Un nuevo vídeo en el que desgranamos las noticias más impactantes del mundo del cine y las series, muchas de las cuales han tenido ya su reflejo en Libertad Digital. El repaso comienza con una noticia preocupante para la industria: la filtración masiva de Avatar: The Last Airbender (La leyenda de Aang), una de las grandes apuestas de animación de Paramount. Esta película, concebida originalmente para salas pero destinada finalmente al mercado del streaming a través de Paramount Plus y SkyShowtime, ha aparecido íntegra en internet con una calidad de imagen excelente. F

El panorama empresarial de Hollywood también atraviesa momentos de gran agitación con las negociaciones para la fusión entre Paramount y Warner. Este posible movimiento, que daría lugar a un megaestudio sin precedentes, coincide con una ola de despidos masivos en el sector. Disney ha prescindido de más de mil empleados esta misma semana, afectando de manera fulminante al departamento de efectos especiales de Marvel. La tendencia sugiere que los estudios están apostando por la inteligencia artificial como herramienta para abaratar costes de producción, lo que está generando un profundo reajuste en el modelo de negocio tradicional del streaming, que parece haber pinchado tras años de inversión desmedida.

Esta reestructuración empresarial tiene también una lectura política que ha encendido los ánimos en la meca del cine. David Ellison, el magnate detrás de Skydance y pieza clave en la compra de Paramount y Warner, mantiene una estrecha amistad con Donald Trump. Este vínculo ha provocado la movilización de la progresía de Hollywood, con una lista interminable de celebridades que han firmado contra la fusión. Entre los detractores se encuentran nombres como Javier Bardem, Mark Ruffalo, Joaquin Phoenix, Emma Thompson y David Fincher. El sector más izquierdista de la industria teme que el control de estos grandes estudios por parte de figuras cercanas al expresidente suponga un cambio de rumbo ideológico en los contenidos globales.

En el apartado de proyectos futuros, el universo de J.R.R. Tolkien vuelve a la primera línea con The Hunt For Gollum (La búsqueda de Gollum). Esta nueva entrega de El Señor de los Anillos estará dirigida por el propio Andy Serkis, el actor que dio vida a la criatura. Sin embargo, la noticia más comentada es la ausencia de Viggo Mortensen, quien ha rechazado retomar su papel de Aragorn. En su lugar, el elegido para interpretar al heredero de Isildur en este periodo temporal es Jamie Dornan, conocido por su papel en Cincuenta Sombras de Grey. Además, se ha confirmado que Stephen Colbert, reconocido fan de la obra de Tolkien, participará en el guion de uno de los nuevos proyectos que Warner y New Line tienen en marcha sobre la Tierra Media.

El cine de género también tiene su espacio con las novedades sobre Longlegs. Tras el inesperado éxito de este thriller de terror protagonizado por Nicolas Cage y Maika Monroe, el director Osgood Perkins ya prepara una nueva historia. Aunque el final de la primera entrega parecía autoconclusivo, la implicación de Paramount en esta nueva producción de terror augura que el personaje de Nicolas Cage podría convertirse en un nuevo icono del género, al nivel de figuras clásicas como Freddy Krueger o Hannibal Lecter, aprovechando el tirón que ha tenido entre la crítica y el público joven.

Finalmente, Juanma González aborda las controversias que rodean a dos de las producciones más esperadas. Por un lado, la tercera temporada de Euphoria se enfrenta a críticas feroces en redes sociales por su tono, llegando algunos sectores a calificarla de serie pedófila debido a la sexualización de ciertos personajes y la estética de las imágenes protagonizadas por Sydney Sweeney. Por otro lado, James Gunn ha salido al paso de los rumores sobre el casting de su nueva película, Superman. Aunque se especulaba con que Adria Arjona sería la nueva Wonder Woman, Gunn ha aclarado que la actriz interpretará a Maxima, una villana interestelar de DC, manteniendo bajo secreto quién recogerá el testigo de Gal Gadot en el universo de superhéroes.