Un aluvión de participantes desborda el casting de Disney para 'Enredados' en España

El casting convocado este lunes de figurantes y bailarines que participarán en la película Enredados de Disney genera largas colas a las puertas del recinto Feria de Gerona, donde se lleva a cabo la selección.

Según especifica la convocatoria oficial, los responsables del rodaje, basado en el cuento clásico de Rapunzel, buscaban a hombres, mujeres y niños de todos los orígenes, características y aspectos, de entre cuatro y ochenta años.

En cuanto a los bailarines, se abría el abanico tanto a profesionales como a aficionados, igualmente sin otro tipo de condición y con límites de edad entre los cuatro y los setenta años.

Todos los que hacen cola deberán presentar un DNI o NIE válido para acceder a la sesión y los menores tienen que estar acompañados por un familiar.

El casting de Disney, para el que no hacía falta inscripción sino que contaba el turno de llegada, comenzó a las 10:00. Cientos de personas se quedaron sin poder entrar en el recinto debido al aluvión de participantes.

Gerona ya fue escenario de grandes producciones audiovisuales, como fue el caso de la serie Juego de Tronos, que rodó escenas en esta ciudad.