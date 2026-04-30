Películas de Netflix que no recuerdas haber visto (incluso cuando están bien)

En una nueva charla distendida en Prohibido contar ovejas en esRadio, los colaboradores analizan el fenómeno de la fugacidad del contenido en las plataformas de streaming, centrándose especialmente en Netflix. Juanma González comentando la película protagonizada por Charlize Theron, Depredador Dominante (o Apex), señalando que, a pesar de ser entretenida, es el tipo de producción que se olvida a los pocos días de haberla visto. Este patrón parece repetirse incluso en grandes superproducciones recientes, con sello de autor y con presupuestos millonarios como Frankenstein, donde la enorme inversión no garantiza un impacto duradero en la memoria del espectador.

¿La culpa? Si puede decirse así, del propio modelo de distribución de Netflix, que asimila las películas con contenido y elimina otras ventanas de comercialización, provocando que todas parezcan condenadas a olvidarse en apenas una semana, cuando la siguiente pide turno.

El debate se traslada a títulos de mayor calado crítico como La Sociedad De La Nieve o El Irlandés. O Roma, de Alfonso Cuarón, una de esas películas que parecen diseñadas para arrasar en los premios y circuitos de cine exclusivos. ¿Era Netflix realmente el sitio adecuado para películas como estas? Una cosa es cierta: ellos fueron los únicos dispuestos a financiarlas, y probablemente sin Netflix no existirían.

Incluso películas bien valoradas como Los 7 De Chicago, de Aaron Sorkin, sufren de este efecto de olvido inmediato. Se describe el trabajo de Sorkin como una versión más cercana al estilo de Spielberg cuando aborda temas institucionales, resultando en una obra correcta pero que no alcanza la relevancia histórica de otros guiones del autor. En una línea similar de experimentación visual, mencionan Malcolm & Marie, protagonizada por Zendaya, destacando su estética en blanco y negro y su tono intimista de conversación entre dos personajes.

En el ámbito de los grandes blockbusters, se analizan cintas como Alerta Roja, con Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, y El Proyecto Adam. A pesar del carisma de sus protagonistas y de las enormes cifras de visualización que reporta la plataforma, los colaboradores las califican como productos de entretenimiento básico que imitan fórmulas de autores como Jerry Bruckheimer o J.J. Abrams sin llegar a calar realmente. La sensación general es que la estrategia de estrenos masivos prioriza la cantidad para evitar la baja de suscriptores, provocando que el contenido nuevo sepulte al anterior constantemente.

Un caso aparte es la saga Tyler Rake (Extraction), protagonizada por Chris Hemsworth. Con la tercera entrega ya en camino, la comparan con el estilo gun-fu de la saga John Wick, alabando su puesta en escena y sus elaborados planos secuencia. Por muy básico que sea el guion, queda también la impresión de que estas películas hubieran ganado enteros en una gran pantalla cinematográfica, antes que un televisor.

El repaso incluye títulos que fueron pioneros en la apuesta por el cine de gran presupuesto en casa, como Bright, dirigida por David Ayer y protagonizada por Will Smith. Se recuerda como una mezcla curiosa de cine policial y fantasía que, aunque tuvo un éxito inicial arrollador, su prometido universo cinematográfico parece haber quedado estancado en el olvido diez años después. Por el contrario, destacan sorpresas positivas como la película de animación Las Guerreras K-Pop, que consideran una de las propuestas más entretenidas y dinámicas del catálogo reciente por su falta de pretensiones.

También hay espacio para el cine de autores consagrados que ha pasado algo desapercibido, como La Balada De Buster Scruggs de los hermanos Coen. Se destaca su tono de western episódico y la capacidad de los directores para transitar hacia la negrura más absoluta y deprimente. En el género de la ciencia ficción, mencionan Aniquilación, de Alex Garland, y Triple Frontera, valorando el reparto de esta última con nombres como Ben Affleck, Oscar Isaac y Pedro Pascal, aunque lamentan que se pierda en el inmenso contenedor de la plataforma digital.

Finalmente, cerramos la sección en Prohibido contar ovejas recomendando El Juego De Gerald, de Mike Flanagan, como una de las mejores adaptaciones de Stephen King. En el lado opuesto, sitúan a The Cloverfield Paradox como un ejemplo de película fallida y confusa que el estudio original prefirió vender a la plataforma antes que arriesgarse en cines. Terminan mencionando Emboscada Final, con Kevin Costner y Woody Harrelson, una cinta que en los años noventa habría sido un éxito de taquilla masivo pero que hoy sobrevive discretamente en el catálogo de la aplicación.