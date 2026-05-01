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CRÍTICA DE CINE

Crítica de la película 'Mi querida señorita' (2026) de los Javis y Netflix

La nueva versión del clásico español es un film bienintencionado pero descafeinado.

Reimaginación del clásico del cine español de 1973, Mi querida señorita cuenta la historia de Adela, una joven pasa sus días entre la tienda de antigüedades familiar y las clases de catequesis que imparte, marcada por la protección de su madre y el silencio sobre su intersexualidad, que desconoce pero condiciona su vida. Una inesperada y hermosa amistad con un sacerdote recién llegado, el regreso de un gran amigo de su infancia y la irrupción de una mujer, Isabel, provocan una reacción en cadena que lleva a Adela a un viaje en busca de sí misma, de Pamplona a Madrid, donde la identidad necesitará del amor y la ayuda de los demás para revelarse.

En esta videocrítica de @LDCultura, Juanma González comenta qué tal está la película dirigida por Fernando González Molina e interpretada por la debutante Elisabeth Martínez, rodeada de un veterano elenco que incluye a Anna Castillo, Paco León, Nagore Aranburu, Manu Ríos y María Galiana, entre otros.

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La nueva versión de Mi querida señorita ha sido producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis) y puede verse desde el 1 de mayo en Netflix.

Licenciado en Historia del Arte y Comunicación Audiovisual en la UCM de Madrid. Colaborador en esRadio. Crítico de cine y series en Libertad Digital. Una de las voces del podcast Par-Impar.

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