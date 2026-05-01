Reimaginación del clásico del cine español de 1973, Mi querida señorita cuenta la historia de Adela, una joven pasa sus días entre la tienda de antigüedades familiar y las clases de catequesis que imparte, marcada por la protección de su madre y el silencio sobre su intersexualidad, que desconoce pero condiciona su vida. Una inesperada y hermosa amistad con un sacerdote recién llegado, el regreso de un gran amigo de su infancia y la irrupción de una mujer, Isabel, provocan una reacción en cadena que lleva a Adela a un viaje en busca de sí misma, de Pamplona a Madrid, donde la identidad necesitará del amor y la ayuda de los demás para revelarse.

En esta videocrítica de @LDCultura, Juanma González comenta qué tal está la película dirigida por Fernando González Molina e interpretada por la debutante Elisabeth Martínez, rodeada de un veterano elenco que incluye a Anna Castillo, Paco León, Nagore Aranburu, Manu Ríos y María Galiana, entre otros.

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La nueva versión de Mi querida señorita ha sido producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis) y puede verse desde el 1 de mayo en Netflix.