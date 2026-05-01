Gina Carano regresa tras someter a la inquisición 'woke' de Disney y desvela la traición de Pedro Pascal

Hace no tanto tiempo, Disney prometió a la luchadora reconvertida en actriz Gina Carano su propia serie. Tras un puñado de títulos de acción donde logró redirigir su carrera hacia el cine, la compañía fichó a Carano para coprotagonizar The Mandalorian, su serie más exitosa del universo Star Wars, con vistas a desarrollar su propio spin-off, Rangers of the New Republic.

Pero el personaje de Cara Dune llegó a un abrupto e inexplicable, al menos en la ficción, desenlace. Carano, de 43 años, fue despedida de manera fulminante tras una serie de publicaciones en redes sociales. Fundamentalmente, la luchadora comparaba el clima woke del momento (estamos en 2021) con el de los judíos en la Alemania nazi.

La hipérbole destinada a subrayar el acoso a los conservadores en Hollywood no sentó bien, e incluso su compañero de reparto Pedro Pascal le dio de lado. Disney calificó de "abominables e inaceptables" las opiniones de Carano, y esta fue eliminada literalmente del guion del estudio.

Carano y Rousey | Cordon Press

Apoyada por el magnate Elon Musk, Carano demandó a The Walt Disney Co. por despido improcedente, doblegando a un estudio que entonces ya solo quería apaciguar ánimos. Su comunicado prometía "encontrar oportunidades para colaborar con la Sra. Carano en un futuro próximo", destacando la "amabilidad y respeto" que la actriz se ganó en plató de sus compañeros.

Y ahora -y no nos referimos a The Mandalorian & Grogu, el gran salto al cine de la serie de la que fue despedida que llega a las pantallas en el mes de mayo- Carano se prepara para rehacer su carrera. Primero en el ring, con un combate contra Ronda Rousey que tendrá lugar el 16 del mismo mes, y luego con otros proyectos cinematográficos que quizá podrían incluir Star Wars.

Por el momento, la actriz y luchadora lleva entrenando varios meses en Las Vegas, donde tiene su lugar de residencia. Y tal y como cuenta The Hollywood Reporter, se niega a hablar de su regreso al papel de Cara Dune tras la polémica: "No voy a contar nada de eso, pero sí diré que ha habido una conversación importante. Hablar por Zoom, irnos, arreglar las cosas y asegurarnos que todos estuvieran bien. Y todos lo estaban", dice.

Deseó éxito a la película que finalmente no contó con ella y, sobre todo, algo de paz a los aficionados de la franquicia que creó George Lucas, en el que según ella misma conviven "dos bandos extremistas", el que "intentó cancelarme, y lo consiguió", y otro que se opone a ellos.

Pero sobre el futuro, nada, dado que la sentencia incluye un acuerdo de confidencialidad que no puede traspasar. "No puedo hablar de los detalles del acuerdo", dijo sobre lo firmado con Disney tras el juicio.

Pero, en declaraciones a la publicación, traza una línea refiriéndose al comunicado de la compañía: "Contrasta enormemente con aquel primer comunicado tan horrible que publicaron años atrás. No recuerdo que Disney hiciera eso con frecuencia en aquel entonces. Eso dice mucho", dice refiriéndose a tiempos de cultura de la cancelación que tanto la perjudicó.

Eso sí, asegura tajante que "Pedro y yo no mantenemos contacto", en referencia a su compañero de reparto Pedro Pascal, que según Carano fue el más insistente en que esta se retractara de sus palabras.

De momento, la puerta parece haberse entreabierto con esa conversación, aunque Carano ahora se centra en el esperado combate que tendrá lugar el 15 de mayo contra la otra gran estrella femenina del wrestling, que tendrá lugar en el Intuit Dome de Los Ángeles.

"Pasé de ser prediabética, estar en una condición terrible, a volver a ser atleta (…) ¡Y lograrlo en un año y medio!", asegura.