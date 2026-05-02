En esta nueva entrega de Par Impar, el programa sobre cine de esRadio, Juanma González y Dani Palacios reciben al actor Javier Botet, habtuado a enfundarse en trajes de monstruo como los de Rec o Mamá, y otros personajes inquietantes como el de Amigo, para desgranar una de las obras más perturbadoras de la historia del séptimo arte: La Matanza de Texas (1974).

Botet, cuya carrera se ha forjado dando vida a las criaturas más aterradoras del cine actual, aporta una visión privilegiada sobre la película de Tobe Hooper, calificándola como un ejercicio de puro sadismo cinematográfico.

Una película rodada con presupuesto ínfimo, lo que paradójicamente potenció su impacto visual y emocional. Rodada en condiciones extremas durante un verano asfixiante en el estado de Texas, los actores tuvieron que lidiar con temperaturas superiores a los cuarenta grados, olores nauseabundos provenientes de esqueletos de animales reales y un agotamiento físico que traspasa la pantalla. Esta precariedad, lejos de ser un defecto, dotó a la producción de un realismo documental que incomoda al espectador moderno.

Uno de los puntos centrales del debate es la figura de Leatherface, interpretado originalmente por Gunnar Hansen. Se analiza cómo este personaje rompió los moldes de los asesinos del cine de terror previo, presentándose no como un monstruo sobrenatural, sino como un matarife rudo y desequilibrado que opera bajo una lógica familiar perversa. La escena de su primera aparición, marcada por el golpe seco de un mazo y el posterior cierre violento de una puerta metálica, es descrita como una obra maestra del montaje y el diseño de sonido, donde el ruido industrial sustituye a las partituras convencionales para generar una angustia inmediata.

La conversación también profundiza en el trasfondo social de la obra, conectándola con el trauma nacional provocado por la guerra de Vietnam. La Matanza de Texas funciona como una crítica mordaz a la sociedad estadounidense de los años setenta, mostrando la descomposición del sueño americano en las zonas rurales más olvidadas. El análisis se extiende a la influencia de Ed Gein en el guion y cómo esta historia de canibalismo familiar refleja un espíritu transgresor y sucio que también se puede rastrear en ciertos exponentes del cine español de la época, como La Semana del Asesino de Eloy de la Iglesia.

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