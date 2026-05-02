Esta semana se estrena todo un fenómeno de la cultura pop, El diablo viste de Prada 2, una secuela que llega casi dos décadas después del estreno de la cinta original que encumbró a Anne Hathaway y Emily Blunt y dio a Meryl Streep uno de sus papeles más icónicos como Miranda Priestly. La película se ambienta veinte años después, reflejando cómo el periodismo ha cambiado y ha tenido que adaptarse al declive del papel frente a la hegemonía de las redes sociales.

El diablo viste de Prada se estrenó el 6 de octubre de 2006. Es de las pocas comedias, un género tan denostado en los premios, que se convirtió rápidamente en una película de culto para toda una generación. La primera entrega recaudó más de 320 millones de dólares de la época. Con la inflación, hoy estaríamos hablando de unos 520 millones. Nueve veces más su presupuesto.

Meryl Streep y Anne Hathaway en El diablo viste de Prada 2.

En esta nueva trama, Miranda Priestly sigue al frente de la mítica revista Runway, pero se enfrenta a una crisis sin precedentes: la fuga de anunciantes tras protagonizar un escándalo que pone en peligro la continuidad de la publicación. Para salvar la editorial, el personaje de Hathaway, Andy Sachs, regresa al entorno de su antigua jefa, pero esta vez desde una posición de mayor peso profesional.

Miranda Priestly no solo se tiene que enfrentar al escándalo mediático que amenaza con cancelarla, sino que ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos. Veinte años después ya no puede dirigir la revista con mano de hierro como hacía antaño. La llamada generación de cristal protestó a Recursos Humanos, así que Miranda ha tenido que aprender a controlarse y tratar mejor a sus ayudantes, que ya no son dos chicas jóvenes. En la actualidad sus asistentes son Amari (Simone Ashley, actriz británica de origen indio) y un chico. No olvidemos que estamos hablando de Disney, propietaria de Fox.

El diablo viste de Prada 2

Grandes aciertos

Uno de los grandes aciertos de El diablo viste de Prada 2 es no repetir la fórmula ni regodearse en la nostalgia. Los retos son nuevos y aunque hay guiños a la película de 2006, son los justos sin caer en la nostalgia excesiva. Además, el personaje de Andrea volverá a Runway como el espectador, como si todo hubiera pasado ayer.

Sin embargo, los demás personajes no recuerdan las cosas del mismo modo que Andrea. Esto es un acierto porque esos personajes han vivido durante 20 años y les han pasado millones de cosas; de lo contrario serian personajes planos que el espectador no se creería.

El rodaje en la ciudad de Nueva York durante el verano de 2025 generó una expectación mediática arrolladora, demostrando que el interés por este universo de alta costura y competitividad extrema no ha disminuido con el paso del tiempo.

Título original: The Devil Wears Prada 2

Género: Drama – Comedia

País: Estados Unidos

Año: 2026

Duración: 120 minutos

Dirección: David Frankel

Reparto: Meryl Streep (Miranda Priestly), Anne Hathaway (Andy Sachs), Emily Blunt (Emily), Stanley Tucci (Nigel), Justin Theroux (Benji Barnes), Tracie Thoms (Lily), Kenneth Branagh, Lucy Liu, B.J. Novak

Fecha de estreno en España: 30 de abril de 2026

Distribuidora: Disney

Un jurado popular sobornable

La producción española Los justos plantea un dilema moral sobre la integridad y la corrupción. La cinta presenta a nueve miembros de un jurado popular que deben decidir el destino de un político corrupto. Sin embargo, la justicia se ve amenazada cuando cada uno de ellos recibe una oferta de un millón de euros para votar a favor de la inocencia del procesado. Con un reparto coral de lujo que incluye a Carmen Machi, Bruna Cusí y Pilar Castro, la película se asemeja a una pieza teatral donde los conflictos personales y las necesidades económicas de los jurados ponen a prueba el sistema judicial español.

Los justos

Título original: Los justos

Género: Comedia – Thriller

País: España

Año: 2026

Duración: 90 minutos

Dirección: Fernando Pérez, Jorge Lara

Reparto: Carmen Machi (Remedios), Vito Sanz (Javi), Pilar Castro (Cecilia), Marcelo Subiotto (Darío), Bruna Cusí (Alicia), Aimar Vega (David), Ane Gabarain (Marisa), Hugo Welzel (Patrick)

Fecha de estreno en España: 30 de abril de 2026

Distribuidora: Wanda Films

Desmoronamiento del nacionalsocialismo

El cine histórico tiene su representación con La isla de Amrum, un drama situado en los estertores de la Segunda Guerra Mundial. La historia sigue a Nanning, un niño de doce años educado bajo los dogmas del nacionalsocialismo en una pequeña isla alemana cercana a Dinamarca.

A través de sus ojos, el espectador presencia el desmoronamiento del régimen nazi tras el suicidio de Hitler y cómo la realidad se impone sobre los ideales con los que fue adoctrinado. La película, que cuenta con la participación de Diane Kruger, fue una de las triunfadoras del pasado BCN Film Fest por su crudo retrato de la pérdida de la inocencia.

Acoso escolar, terror y dramedia

Entre el resto de estrenos encontramos La plaga, una historia que utiliza un campamento de waterpolo como escenario para denunciar el acoso escolar; Strangers: Capítulo final, el cierre de una trilogía de terror de los asesinos enmascarados; para los espectadores que buscan propuestas más alternativas, llega Resurrection, una película de ciencia ficción distópica donde la humanidad ha perdido la capacidad de soñar.

Completan la cartelera la comedia dramática ¿Cómo hemos llegado a esto?, protagonizada por Macarena Gómez y Kira Miró, que explora las traiciones y lealtades en la amistad; la película de animación David, una aventura gigante, una nueva visión del mito de David contra Goliat, y la cinta japonesa de anime That Time I Got Reincarnated as a Slime. La película: Lágrimas del mar celeste, dirigida a un público muy específico pero fiel.

Pincha en el audio para descubrir todos los detalles sin spoilers.