Santiago Segura ya tiene nueva película, 'Haciendo amigos'

Santiago Segura vuelve a la carga con una nueva producción tras el arrollador éxito en taquilla de Torrente Presidente. En esta ocasión, el cineasta presenta Haciendo Amigos, una comedia española que llegará a los cines el próximo 10 de julio. La película está dirigida por David Marqués y cuenta con un guion de Marta González de Vega, guionista habitual de Segura en la saga Padre no hay más que uno, y está producida por Segura junto a María Luisa Gutiérrez, que también fue responsable de La infiltrada.

El reparto está encabezado por una pareja de lujo: Antonio Resines y Quim Gutiérrez, quienes interpretan a dos atracadores mediocres en plena huida de la policía. La trama se complica cuando, tras asaltar una joyería, terminan refugiándose por error en un retiro de teatro formado por personas con discapacidad, lo que les obligará a enfrentarse a sus propios prejuicios.

Quim Gutiérrez y Antonio Resines en 'Haciendo amigos'.

Allí conocerán a Eva (Megan Montaner), la monitora de este grupo de teatro que confundirá a Félix (Quim Gutiérrez) con Ángel, un nuevo miembro del grupo al que no conoce y al que están esperando. El director ha asegurado que "rodar Haciendo Amigos ha sido una de las experiencias más divertidas y emocionantes de mi vida. Mi mayor deseo es que el público sienta esa misma energía al verla".

Una serie sobre Marta del Castillo en Netflix

Sergio García y Yadira Márquez, de SY Cinema, cuentan además en las Noticias Flash de Es Cine cómo la plataforma Netflix ha anunciado el rodaje de En el nombre de Marta, una miniserie de ficción de seis episodios inspirada en el caso de Marta del Castillo. La joven sevillana desapareció en enero de 2009, dando lugar a una pesadilla judicial y familiar que aún hoy continúa abierta por la ausencia del cuerpo de la víctima.

Verónica Sánchez y Vicente Romero en 'En el nombre de Marta'.

A diferencia de otras producciones de este tipo, la familia de Marta ha expresado su apoyo a la serie, considerándola una herramienta útil para mantener el caso vivo en la opinión pública y seguir reclamando justicia y la verdad sobre el paradero de la joven tras años de versiones contradictorias.

La versión de la asesina

En el género documental, HBO estrenará el 12 de mayo Desde la Celda: Crimen en León, una obra que analiza el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. La producción cuenta con el testimonio exclusivo de las condenadas, Montserrat González y su hija Triana Martínez, quienes hablan por primera vez desde prisión tras cumplir la mitad de su condena.

'Desde la celda: Crimen en León'.

El documental reconstruye uno de los casos más mediáticos de España mediante conversaciones con las asesinas confesas, imágenes de archivo personal y testimonios del entorno de la víctima, así como de los investigadores y periodistas que cubrieron el suceso en su momento. ¿Hay que dar voz a los asesinos?

Pincha en el audio para conocer además los detalles de Todo Lo Que Nunca Fuimos, adaptación literaria con Maxi Iglesias y Margarida Corceiro, el regreso de Mario Casas a la dirección con A Puño Descubierto, la serie de Netflix Nueve Reinas, que adapta la célebre película argentina del mismo nombre; y lo que sabemos de Cuenta Atrás, un thriller de acción internacional protagonizado por Aaron Taylor-Johnson sobre el hallazgo en Londres de un artefacto no detonado de la Segunda Guerra Mundial.