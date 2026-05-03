Películas dentro del subgénero de la Segunda Guerra Mundial hay prácticamente todas las semanas. Sin embargo, hay ocasiones en que la propuesta es realmente original. La isla de Amrum aborda el conflicto bélico desde una perspectiva inusual, sin mostrar directamente escenas de combate en el frente, situando la acción en una pequeña isla del mar del Norte, muy cerca de la frontera con Dinamarca.

El relato se centra en la vida de Nanning, un niño de doce años que se traslada desde la bombardeada Hamburgo a la casa familiar en la isla para pasar la guerra. La trama explora la pérdida de la inocencia a través de la mirada del joven protagonista en un entorno aparentemente idílico dedicado a la pesca. Nanning observa cómo su realidad se transforma a medida que se acerca a la adolescencia, mientras el régimen nacionalsocialista comienza a desmoronarse definitivamente.

'La isla de Amrum'.

La película se sitúa temporalmente en las últimas semanas del conflicto, justo antes del suicidio de Adolf Hitler y la posterior capitulación de Alemania, capturando la atmósfera de tensión y cambio inminente. Uno de los puntos clave del filme es la relación del niño con su madre, una mujer profundamente convencida de la ideología nazi. La educación de Nanning ha estado marcada por su pertenencia a las Juventudes Hitlerianas, lo que genera un fuerte contraste emocional cuando el sistema que conoce empieza a colapsar.

Título original: Amrum

Género: Drama

País: Alemania

Año: 2025

Duración: 93 minutos

Dirección: Fatih Akin

Reparto: Diane Kruger (Tessa Bendixen), Matthias Schweighöfer (Onkel Theo), Hark Bohm (Der alte Mann am Meer), Laura Tonke (Hille Hagener), Jasper Billerbeck (Nanning), Detlev Buck, Lisa Hagmeister (Ena)

Fecha de estreno en España: 30 de abril de 2026

Distribuidora: A Contracorriente Films

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