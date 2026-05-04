Muere Beau Starr, actor de 'Halloween' o 'Uno de los nuestros', a los 81 años

El actor Beau Starr, conocido por sus papeles en cine y televisión y por su participación en Uno de los nuestros y la saga Halloween, ha fallecido a los 81 años en Vancouver, según ha confirmado su entorno familiar.

El fallecimiento se produjo el pasado 24 de abril por causas naturales, de acuerdo con la información trasladada por su hermano, el también actor Mike Starr. La noticia ha sido difundida posteriormente por compañeros de profesión y allegados a través de redes sociales.

Trayectoria entre el deporte y la interpretación

Antes de iniciar su carrera como actor, Beau Starr desarrolló una etapa profesional en el deporte. Fue jugador de fútbol americano en equipos como los New York Jets, los Montreal Alouettes y los Hamilton Tiger-Cats, compitiendo tanto en la NFL como en la liga canadiense.

Su salto a la interpretación llegó a finales de la década de 1970. Debutó en televisión en 1979 con la serie Bizarre, iniciando una trayectoria que le llevaría a participar en numerosas producciones tanto en la pequeña como en la gran pantalla.

A lo largo de los años, Starr trabajó en series como El coche fantástico, El equipo A, Canción triste de Hill Street o Apartamento para tres, consolidando una presencia constante en la industria audiovisual.

Papeles destacados en cine y televisión

En el ámbito cinematográfico, uno de sus trabajos más conocidos fue su participación en 'Uno de los nuestros' (1990), dirigida por Martin Scorsese, donde interpretó al padre del personaje de Henry Hill, encarnado por Ray Liotta.

También formó parte del reparto de títulos como Fletch, el camaleón, Arma perfecta, Nunca hables con extraños o Speed: Máxima potencia, ampliando su filmografía en distintos géneros.

Dentro del cine de terror, interpretó al sheriff Ben Meeker en 'Halloween 4: El regreso de Michael Myers' (1988), papel que retomó en la siguiente entrega, Halloween 5: La venganza de Michael Myers.

Reacciones tras su fallecimiento

La muerte del actor ha sido comunicada públicamente por personas cercanas a su entorno. Su hermano, Mike Starr, señaló que era "una persona única y especial" y destacó la influencia que tuvo en su vida.

Por su parte, el actor Christopher Serrone, compañero de reparto en Uno de los nuestros, compartió un mensaje en redes sociales en el que informó del fallecimiento y rindió homenaje a su figura. En su publicación, recordó que Starr "disfrutó de una vida plena y llena de sentido" y mencionó sus diferentes facetas personales y profesionales.

El mensaje se acompañó de varias imágenes del actor y de una petición para recordar su trayectoria.

Una carrera prolongada en la industria

A lo largo de varias décadas, Beau Starr mantuvo una presencia continuada en la industria audiovisual, participando en producciones de televisión y cine. Entre otros proyectos, también trabajó en Los hombres de azul, 2000 Malibu Road e Invasión (Últimos días del planeta).

Su perfil profesional combinó apariciones episódicas en series con papeles secundarios en cine, lo que le permitió desarrollar una carrera estable dentro del sector.