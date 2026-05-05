Santiago Segura parece haber dejado un recado a los muchos seguidores de Torrente. El actor y director, con la sexta entrega aún en cartel y camino de amasar 30 millones de euros en taquilla, ha dejado caer en la red social X de qué podría versar la siguiente entrega del expolicía más famoso del cine español.

Y es que aunque el propio Segura prometió que Torrente presidente sería la última entrega del personaje, el éxito de taquilla y la opinión de los espectadores parecen haber plantado la semilla de una nueva entrega.

Eso se desprende, al menos, del texto de Segura: "Torrente Presidente 2. El arte de gobernar" Próximamente en sus pantallas. (Es broma!… o no… quién sabe)", escribe acompañando el texto de una imagen del rodaje.

"Torrente Presidente 2. El arte de gobernar" Próximamente en sus pantallas. (Es broma!… o no… quién sabe 😅) pic.twitter.com/B2t8rvtcPJ — Santiago Segura (@SSantiagosegura) May 4, 2026

¿Ha tirado la caña el actor y director para averiguar si el público desea una nueva película de Torrente? ¿O se trata de un mero jugueteo con sus fans? Solo el tiempo y Segura lo saben. Recordemos que el autor dio a conocer su intención de rodar una secuela en el programa El Hormiguero de Pablo Motos.

En todo caso, el film, que parodia los clichés y la situación política española y que también se ha estrenado en Argentina, prosigue su camino en el top ten de la taquilla con vistas a un estreno en Netflix este mismo verano. El secretismo de Segura durante la producción y promoción del film, que carecía de tráiler o imágenes promocionales hasta su estreno, favoreció finalmente la curiosidad del espectador.