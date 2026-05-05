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Cine

Unboxing de cine: de 'El Planeta de los Simios' a la mítica 'La Escalera de Jacob'

El crítico de esRadio explora reliquias del terror de los ochenta y clásicos bélicos en soportes 4K, rescatando tesoros de diversas épocas.

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La mítica saga de El Planeta de los Simios, un clásico bélico con Steve McQueen como es El Yang-Tse en llamas, y alguna pieza de horror de los ochenta que hoy podríamos calificar de culto como La Escalera de Jacob centran este unboxing de Juanma González (@confecinepata) para el canal de cultura de Libertad Digital y esRadio. Títulos en disco, ya sea Blu-Ray o 4K, que suponen una oportunidad como cualquier otra para hablar de cine de todas las épocas y géneros.

Licenciado en Historia del Arte y Comunicación Audiovisual en la UCM de Madrid. Colaborador en esRadio. Crítico de cine y series en Libertad Digital. Una de las voces del podcast Par-Impar.

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