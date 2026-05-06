Javier Botet en Par-Impar: la película más transgresora y sucia del siglo XX

Recibimos al actor Javier Botet, famoso por sus intervenciones en cine de terror a nivel internacional, para desgranar una de las obras más terroríficas de la historia del séptimo arte: La Matanza de Texas (1974). Este nuevo programa de Par-Impar analiza esta obra de ínfimo presupuesto rodada en la calurosa Texas con un realismo documental que todavía sigue resultando perturbador.

Botet, cuya carrera se forjo a partir de la mítica REC y más tarde dio el salto al cine internacional, con papeles en It, El Renacido o la saga Expediente Warren, asegura que el ejercicio de "puro sadismo cinematográfico" de Tobe Hooper sigue sin ser igualado.

Y sí, hablamos de Cara de Cuero o Leatherface, interpretado originalmente por Gunnar Hansen, que se convertiría en uno de los monstruos del cine moderno a partir de su intervención aquí. Botet, acostumbrado a interpretar monstruos en la gran pantalla, conversa sobre este matarife texano inserto en una familia igualmente degenerada. El ruido industrial de la motosierra y los motores sustituye a las partituras convencionales para generar una angustia inmediata.

Pero conversación también profundiza en el profundo descontento y el trasfondo social de la obra, conectándola con el trauma nacional provocado por la guerra de Vietnam en los años 70. A estas alturas es evidente que La Matanza de Texas es pura crítica social, puro terror atávico por las tripas de un país podrido desde dentro, mostrando la descomposición del sueño americano en las zonas rurales más olvidadas. Puro cine transgresor y sucio que también se puede rastrear en ciertos exponentes del cine español de la época, como La Semana del Asesino de Eloy de la Iglesia.

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