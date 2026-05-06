Por mucho que su título haga pensar en una película de monstruos, La plaga no pertenece a tal género. Bueno, más o menos. Porque la sensibilidad con la que el debutante Charlie Bollinger dirige esta historia de bullying en una escuela de waterpolo infantil no hace ascos en absoluto al cine de terror. Lejos de resultar didáctica (un riesgo siempre presente en los films con cierto componente de denuncia), la coproducción que produce y actúa, si bien como secundario, el actor Joel Edgerton, va concretando la amenaza de manera inquietante, convirtiéndose en un retrato de la ansiedad absolutamente expresiva. Piensen en Carrie narrada desde el punto de vista del personaje de Amy Irving, y el resultado podría ser la aquí presente.

Ben, un joven de doce años de temperamento sensible, ingresa en un campamento de verano y conocerá de primera mano la jerarquía social entre el grupo de chicos que lo acompañan. Ben, interpretado por un excelente Everett Blunck, se debatirá entre pertenecer a la manada liderada por el conflictivo Jake (Kayo Martin) o el solitario Eli (Kenny Rasmussen), un niño afectado por una misteriosa enfermedad cutánea que sus compañeros denominan "la plaga"...

Un componente de horror corporal que invita a la autodestrucción aparte del horror elevado de los últimos años, o al menos al corpus más pedestre de la productora A24. Bollinger conduce la breve película con clase, desplegando una capacidad de plasmar la paranoia a través de planos picados, sombras inquietantes y, en suma, una sensibilidad fantástica que favorece la sensación de inseguridad sin perder realismo. La verdadera temática del film, las relaciones de poder cuando el ser humano ingresa en un grupo, hace oscilar el punto de vista del espectador, pero no de un personaje a otro (el film permanece fiel a la mirada de Ben todo su metraje) pero sí debatiendo a éste entre víctima, verdugo, soledad o pertenencia. Todos los actores infantiles están fenomenal.

Una suerte de El señor de las moscas de mirada neutra pero expresiva, y quizá una de las mejores películas del año 2026 todavía en curso. Lo que vive Ben es, como el género al que pertenece el film, cuestión de perspectiva: Bollinger dirige este drama como si fuera un film de terror, abriendo la puerta a esta historia a todos los lectores de la legendaria Carrie de Stephen King sin ningún tipo de problemas, utilizando los recursos de un género anexo para evitar aleccionar al espectador y pulular su película por festivales como el festival de Cannes... Y sabedor de que, en el fondo, Déjame entrar y otros films de género europeo también eran historias de bullying.