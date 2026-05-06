Studio Ghibli, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026

El Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026 ya tiene destinatario: el estudio japonés Studio Ghibli. El fallo se ha dado a conocer este miércoles al mediodía en Oviedo, en el Hotel Eurostars de la Reconquista, según ha informado Europa Press, y sitúa en el centro del reconocimiento a una de las casas creativas más influyentes del último medio siglo.

No es un premio menor ni una elección rutinaria. En esta edición, la número 46, concurrían 48 candidaturas de 20 países, lo que refuerza el peso simbólico de una decisión que mira tanto al pasado como al presente de la cultura audiovisual. El jurado, en su acta, ha querido subrayar precisamente esa doble dimensión: la capacidad de Ghibli para convertir la imaginación en una forma de conocimiento compartido y, al mismo tiempo, su vocación de diálogo con el espectador a través de valores reconocibles.

Una identidad forjada desde el origen

"Ha creado historias universales llenas de sensibilidad y de valores humanistas: la empatía, la tolerancia y la amistad, así como el respeto por las personas y la naturaleza", recoge el fallo. No es una fórmula vacía. En realidad, resume con bastante precisión el núcleo de una filmografía que ha hecho de lo íntimo y lo cotidiano un territorio fértil para la emoción.

Detrás de esa identidad está, de manera inevitable, la figura de Hayao Miyazaki, cofundador del estudio junto a Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki en 1985. El nacimiento de Ghibli, tras el impacto de Nausicaä del Valle del Viento, no fue solo la creación de una empresa, sino el punto de partida de una forma muy concreta de entender el cine de animación: artesanal, minuciosa y profundamente ligada a la experiencia humana.

Esa mirada se ha mantenido con el paso de los años sin perder vigencia. Más de veinte películas después —con títulos que ya forman parte del imaginario colectivo como Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke o El viaje de Chihiro—, el estudio ha logrado algo poco frecuente: evolucionar sin diluir su personalidad. Su cine, reconocible desde el primer plano, ha sabido conjugar la fantasía con una observación casi obsesiva de la realidad.

La mirada de Miyazaki

El propio Miyazaki lo ha explicado en más de una ocasión desde una aparente sencillez: "Mis días son una repetición de actividades. Paseo por el mismo sendero cada día… Siempre estoy descubriendo cosas nuevas". En esa rutina, en esa atención al detalle, se encuentra buena parte del secreto de unas películas donde el viento, la luz o el silencio tienen tanto peso como los personajes.

El jurado también ha querido destacar esa dimensión transversal de su obra: películas que "trascienden generaciones y fronteras" y que dialogan con cuestiones tan contemporáneas como la relación con el entorno o la fragilidad del equilibrio natural. No es casual que, en pleno debate sobre el impacto de la tecnología en la creación, el trabajo de Ghibli siga reivindicando el valor del proceso manual y del tiempo lento.

En los últimos años, el estudio ha vuelto a demostrar su vigencia con El chico y la garza (2023), que supuso el regreso de Miyazaki tras una retirada anunciada. La película, premiada internacionalmente, funciona casi como una síntesis de sus obsesiones: la vida, la pérdida, la memoria y esa necesidad, siempre presente, de encontrar un sentido.

Con este galardón, la Fundación Princesa de Asturias no solo reconoce una trayectoria impecable. También señala una manera de mirar el mundo que, lejos de agotarse, sigue ofreciendo respuestas —o al menos preguntas— en un tiempo acelerado y, a menudo, distraído. En ese contexto, el universo de Studio Ghibli continúa siendo un lugar al que regresar.