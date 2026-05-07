En esta nueva entrega de Prohibido Contar Ovejas, el programa nocturno de esRadio, Felipe Couselo se rodea de sus colaboradores habituales para profundizar en un fenómeno cinematográfico inagotable: los remakes cinematográficos. Todo surge a raíz de la noticia sobre una nueva adaptación televisiva de El cabo del miedo, lo que sirve de excusa para que el equipo analice cuáles son, a su juicio, las mejores versiones que han superado o igualado a sus obras originales.

Uno de ellos, infravalorado durante demasiado tiempo ,es The Ring (La señal), la versión estadounidense de 2002 dirigida por Gore Verbinski de la película original japonesa de Hideo Nakata. Dani Palacios defiende que, aunque la primera es una obra maestra del terror, Verbinski logró dotar a la historia de una atmósfera visualmente superior y más comprensible para el público occidental. Durante el análisis, destacan la interpretación de Naomi Watts, quien se convirtió en un icono del sufrimiento en pantalla, y cómo la mitología de la cinta de vídeo maldita fue perfeccionada mediante un diseño de producción mucho más ambicioso que el de la cinta nipona.

También se sacó a colación el musical La tienda de los horrores de 1986. Esta cinta de Frank Oz es un remake de una película de bajo presupuesto de Roger Corman, pero basada directamente en el éxito de Broadway. Con una planta carnívora y cantarina como Audrey II, animada mediante técnicas artesanales pero aún hoy sin superar, el film cuenta con un equipo de actores cómicos del SNL y otros shows de la época incluso en pequeños cameos. Una película con una música estupenda y un tono sorprendentemente oscuro suavizado posteriormente en el montaje. oscuro y cínico, propio del cine de los ochenta, a pesar de su envoltorio de comedia musical.

No podía faltar en este repaso una de las cumbres del horror corporal de la mano de Juanma González: La mosca (1986), de David Cronenberg. Convirtiendo la serie B original en una metáfora de la enfermedad y la degeneración física, el film en realidad se centra en la historia de amor de los personajes de Jeff Goldblum y Geena Davis, pareja en la vida real y en la ficción, y con una química por tanto poco habitual. Los efectos especiales son repugnantes y el show de terror resulta inusualmente trágico como suele puede ser una historia romántica.

Te contamos más, como es el caso de Heat (1995), dirigida por Michael Mann, o La invasión de los ultracuerpos (1978), la versión de Philip Kaufman que actualiza el clásico de ciencia ficción en clave de paranoia social de los años setenta. Pero para saber qué más títulos propusieron en Prohibido contar ovejas, mejor escucha el audio completo del programa de madrugada de esRadio.