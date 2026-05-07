Esta semana quiero destacar una producción española que me ha dejado una huella profunda tanto a mí como al resto de la crítica y al público que la pudimos ver a su paso por el Festival de Cine de Málaga: Yo no moriré de amor. La película logró arrasar en premios y críticas, despertando un interés similar al que ya generó el año pasado la cinta Sorda. La acogida de los asistentes fue unánime, confirmando que estamos ante uno de los fenómenos cinematográficos del año dentro del panorama nacional.

El argumento de la película se sumerge en la intimidad de una familia aparentemente común, donde los afectos no parecen ser especialmente sólidos de entrada. Sin embargo, todo el entramado familiar se ve sacudido cuando a la madre se le diagnostica la enfermedad de Alzheimer. Este punto de inflexión obliga a los personajes a reconfigurar sus vidas y sus prioridades, exponiendo las debilidades y las tensiones latentes entre los miembros del clan. La hermana mayor se encuentra en un momento de transición personal, mientras que el padre tiende a centrarse excesivamente en sí mismo, dejando un vacío de responsabilidad que alguien debe llenar.

La cinta pone el foco en el proceso degenerativo de la enfermedad, describiéndolo como un auténtico martirio. El alzhéimer no solo implica la pérdida progresiva de la memoria, sino que acarrea el deterioro de funciones básicas como el habla o la capacidad de caminar. Esta cruda realidad convierte el cuidado del enfermo en una tarea titánica y emocionalmente agotadora para quienes rodean al paciente, transformando por completo la dinámica del hogar y la salud mental de los cuidadores.

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