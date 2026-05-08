Assumpta Serna: "Ahora hay un cine políticamente correcto por las subvenciones, dan puntos por ser mujer..."

Assumpta Serna compagina su extensa carrera con una vocación cada vez más centrada en la enseñanza y la escritura. "La escritura es algo que me mueve mucho", afirma, en referencia a los libros que acaba de presentar junto a Scott Cleverdon. Un trabajo que entiende como algo más profundo: "Supongo que también los libros que estamos escribiendo ahora son como mi legado", explicó en el espacio de esRadio Una Hora Contigo.

Para la actriz, estos textos nacen de la experiencia acumulada y de una necesidad detectada en los actores: "No teníamos textos de dos o tres minutos donde eso pueda brillar en una presentación, en un casting". De ahí la utilidad práctica del proyecto: "Esto es lo más difícil, buscar este material".

Contra el cinismo y la falta de oportunidades

Serna no elude una crítica directa al sector. "Hay como una sensación en nuestra sociedad de que no sirve para nada", lamenta. A su juicio, esa percepción deriva en una peligrosa inercia: "Hay como un cinismo en nosotros mismos, decir: 'Bueno, total, ¿para qué?'".

Frente a ello, reivindica el esfuerzo constante: "La única manera es hacer, hacer, hacer". Una filosofía que ha guiado su trayectoria y también su labor docente, donde insiste en la necesidad de perseguir la excelencia pese a las dificultades: "Siempre creemos que esa búsqueda de la excelencia, pues tiene que entrar también en las entidades".

También ha sido muy crítica con las subvenciones por puntos: "Ahora hay un cine políticamente correcto porque las subvenciones dan puntos por ser mujer, si hablas de sostenibilidad... eso está injiriendo en lo que la gente quiere contar porque al final tienes que poner tantas personas para cubrir la cuota". La actriz considera que "eso da lugar a que haya películas del mismo patrón". De hecho, dice que "se da que sólo podemos hablar de determinada cosa para obtener la subvención".

Dar herramientas a los actores

El eje de sus nuevos libros es claro: ofrecer recursos reales a los intérpretes. "Monólogo que tenga principio, medio y final", explica sobre el tipo de material que considera útil. Una herramienta pensada para responder a las exigencias del casting: "Si tú tienes un monólogo preparado, pues puedes realmente (...)".

La estructura del libro responde a esa intención pedagógica: "Hemos dividido el libro para poderlo buscar fácil". Así, los actores pueden encontrar piezas según el impacto emocional que buscan: "Monólogos de corazón que van directos al corazón" o textos que remueven desde la rabia o el conflicto.

Assumpta Serna en 'Aquí no hay quien viva'.

El problema de fondo: la falta de diálogo

Más allá de lo técnico, Serna apunta a un problema estructural en la industria. "El gran problema que tenemos en un rodaje, en la sociedad, es hablar claro", sostiene. Una carencia que, en su opinión, está en el origen de muchos conflictos: "La falta de diálogo está en todas las instituciones".

Esa reflexión cobra especial relevancia al abordar las escenas íntimas: "Hasta que no entendamos que realmente eso (...) tenemos que hablar". Para la actriz, la solución pasa por establecer límites desde el inicio: "Estos límites tienen que estar estructurados ya desde el contrato".

Abusos de poder y cambios en la industria

La irrupción de figuras como el coordinador de intimidad no es, para Serna, fruto de una evolución natural: "No ha entrado porque la gente ha dicho, ha entrado por castigo". Una afirmación que resume su visión crítica sobre los cambios recientes en el sector.

En su análisis, el problema va más allá de lo sexual: "El abuso de poder es otra cosa". Y advierte del riesgo de simplificar el debate: "Las faltas éticas que hay son tan graves que no son sólo (...)". Frente a ello, insiste en recuperar el sentido del trabajo colectivo: "Te pierdes lo bonito que tiene este trabajo, que es el trabajar en equipo".

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