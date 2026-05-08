La secuela de Mortal Kombat llega con más homenajes al videojuego original de 1994 (y sus secuelas), nuevos personajes (Kitana y Johnny Cage son los más relevantes), humor y violencia. En esta videocrítica de Juanma González para el canal @LDCultura valoramos la película que protagonizan Karl Urban y Adeline Rudolph y que sirve de secuela a la primera entrega estrenada en 2021.

Una película que activa nostalgia por el polémico videojuego a la vez que llama a las salas a los jugadores de las versiones actuales, y que promete entretenimiento y sangre a raudales con esa mezcla de cine de artes marciales, efectos especiales y fantasía. Y sí, un poco de horror servido por los viscerales fatalities en los que destrozan a los perdedores.

Pero la película, que suma a esa nostalgia de los 90 la presencia del personaje de Johnny Cage de Karl Urban, una suerte de estrella de acción de las artes marciales y en decadencia de aquella década, nace afectada por ciertas deficiencias que no se han logrado solucionar. Te lo contamos en el vídeo.

No olvides seguir el canal, dar like y dejar tu comentario, amén de hypear el vídeo para que podamos llegar a cuantos más kombatientes, mejor.