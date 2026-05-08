De la etiqueta de pijos al éxito en México: los secretos del documental de Hombres G

Los creadores del documental Los mejores años de nuestra vida, una obra que analiza la trayectoria de la mítica banda Hombres G, cuentan a esCine que el mayor reto fue articular cuatro historias diferentes en una sola película, dedicando largas jornadas de entrevistas individuales para encajar las piezas del puzle que compone la historia del grupo.

Charlie Arnaiz y Alberto Ortega explican que uno de los puntos más destacados de la producción es el ingente uso de material de archivo llegando a manejar cerca de 70.000 elementos de documentación, entre los que se incluyen recortes, fotografías y vídeos inéditos. Gran parte de este material fue proporcionado por los propios seguidores de la banda tras un llamamiento público, permitiendo incluir momentos clave como el último concierto antes de su separación, grabado por una fan que casualmente quería ser operadora de cámara.

Charlie Arnaiz y Alberto Ortega con Hombres G.

El documental no se limita a repasar los éxitos de Hombres G, sino que se adentra en aspectos más personales y complejos, como los diez años de distanciamiento y enemistad entre David Summers y Javier Molina. Los autores subrayan que una historia de éxito sin conflictos resulta aburrida, por lo que era esencial mostrar la catarsis emocional que supuso para los miembros del grupo enfrentarse a temas que nunca antes se habían atrevido a decirse a la cara.

La etiqueta de niños pijos

Asimismo, el filme aborda de forma directa el cliché de niños de papá o pijos con el que se etiquetó a la banda en sus inicios. Los protagonistas defienden que en una época marcada por modas excéntricas, ellos apostaron por la normalidad y un sonido artesanal de garaje que ha terminado por convertirse en un sello clásico que perdura a través de las décadas. Este estilo propio les permitió conectar no solo con su generación, sino también con nuevos fans que rechazan la música actual.

La proyección internacional de Hombres G ocupa un lugar relevante en la cinta, especialmente su impacto en México. En un contexto donde el rock había estado censurado o prohibido años atrás, la banda aterrizó como un elemento disruptor que conectó con una juventud ávida de renovación. Los creadores señalan que ese agradecimiento cultural sigue vigente hoy en día, siendo habitual escuchar sus canciones en cualquier rincón del país latinoamericano.

Finalmente, el título del documental, Los mejores años de nuestra vida, resume la filosofía actual de la banda. Lejos de ser un ejercicio de nostalgia sobre los años ochenta, la película transmite que Hombres G se encuentra ahora en su mejor momento profesional. La obra pretende ser una experiencia dinámica para que el espectador, ya sea acompañado de amigos o familia, redescubra la historia de un grupo que ha sabido mantenerse en lo más alto tras décadas de carrera.

Pincha en el vídeo para escuchar la entrevista completa.