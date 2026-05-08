'Mi amor brasileño', un exótico clásico del Hollywood de los años 50

La sección de cine clásico 'Es sesión continua', del programa Km0 de la emisora esRadio, analiza 'Mi amor brasileño'. El conductor de espacio programado todo los viernes, Antolín de la Torre, revela los detalles más curiosos de esta comedia romántica estadounidense de 1953 dirigida por Mervyn LeRoy y protagonizada por Lana Turner, Ricardo Montalbán y John Lund.

De la Torre destaca que en esta cinta podemos llaman la atención "el tecnicolor más brillante, el lujo de los estudios MGM y la mujer que personificó el glamour de toda una década, Lana Turner. Una joya que nos lleva directo a las playas de un Brasil soñado en Hollywood. Una película donde el dinero sobra, pero el amor auténtico escasea".

'Mi amor brasileño', producida por Metro-Goldwyn-Mayer, cuenta la historia de Nora Taylor (Lana Turner), una rica heredera que ansía encontrar el amor verdadero a la vez que se mantiene suspicaz respecto a los hombres que encuentra en su camino, pensando que sólo les interesa su dinero. Algo que contrasta con el hecho de que su novio Paul Chevron (John Lund) sea más rico que ella. Durante un viaje de la pareja en Brasil, ella se enamora del carismático Roberto Santos (Ricardo Montalban), quien sí está en apuros económicos. Así, la protagonista se ve abocada a tomar una difícil decisión.

El conductor de 'Es sesión continua' califica a la película como una "Cenicienta inversa, ya que en lugar de la chica pobre buscando al príncipe, aquí tenemos a la mujer más rica del mundo buscando a un hombre que sea más rico que ella para estar segura de que no la quiere por su dinero. Es un ángulo sociológico curioso sobre la obsesión de la posguerra con el estatus y la seguridad financiera que nos recuerda que, a veces, tenerlo todo en la cuenta bancaria no sirve de nada si no tienes con quién bailar bajo la luna de Río, aunque esa Luna sea un foco en un set de California".

De la Torre remarca que no podemos olvidar al director de esta obra, "nada menos que Mervyn LeRoy. Quizás el nombre no os diga todo de golpe, pero hablamos del hombre que produjo 'El Mago de Oz' y dirigió la épica 'Quo Vadis'. Ver a un gigante de la industria como LeRoy metido en una comedia romántica nos demuestra que, en 1953, la MGM no escatimaba en gastos. Querían que 'Mi amor brasileño' fuera perfecta: desde el encuadre de las joyas de Lana Turner hasta el último paso de baile de Montalbán".