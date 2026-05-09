La película francesa Couture es seguramente el trabajo más personal y que más ha afectado íntimamente a Angelina Jolie. También es en la que más se ha expuesto ya que es la película en la que sale desnuda a sus 50 años y la que la hizo llorar en público durante su presentación en España.

En Couture interpreta a Maxime, una cineasta de prestigio que llega a la Semana de la Moda de París para dirigir el cortometraje que será proyectado durante el desfile inaugural. Durante su estancia en la capital francesa recibe una llamada de su médico para darle los resultados de unas pruebas que se hizo en EEUU antes de viajar, tiene cáncer. Los médicos le sugieren que pare de inmediato para someterse a una operación y un tratamiento.

La implicación de Angelina Jolie en este proyecto ha sido total, llegando a aprender francés para interpretar a su personaje con la mayor fidelidad posible. Durante la presentación en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, la actriz se mostró visiblemente emocionada al recordar que su propia madre falleció a causa de la misma enfermedad que padece su personaje.

Este componente biográfico convierte a Couture en una obra profundamente personal para la estrella de Hollywood, quien incluso utilizó joyas pertenecientes a su madre durante el rodaje para reforzar la conexión emocional con la historia. Al ser preguntada por ello no pudo contener las lágrimas.

Angelina Jolie aguantando las lágrimas en San Sebastián.

Recordemos que la madre de Angelina Jolie murió de cáncer a los 56 años en 2007. La actriz se sometió a una doble mastectomía preventiva en 2013 y a una extirpación de ovarios y trompas de Falopio en 2015 ya que había heredado de su madre un 90% de probabilidad de padecer cáncer de mama.

No obstante, la película no trata sobre el cáncer, ni siquiera únicamente sobre el personaje de Jolie, sino que es la historia de tres mujeres que se cruzan durante la Semana de la Moda de París. A la directora de cine, se suma la historia de una joven africana traída a París para debutar como modelo y los sueños de una maquilladora en convertirse en escritora. La dirección de Alice Winocour dota al relato de una sensibilidad única, explorando no solo la enfermedad, sino también las cicatrices emocionales de sus protagonistas.

Angelina Jolie y Louis Garrel en 'Couture'.

Una de las películas españolas del año

En el ámbito del cine español, destaca el estreno de Yo no moriré de amor, una de las películas más conmovedoras del año. Dirigida por Marta Matute, la trama aborda el drama del Alzheimer precoz a través de una mujer de tan solo 54 años, interpretada por Sonia Almarcha.

La película, que ya fue premiada en el Festival de Málaga, pone el foco en la figura de los cuidadores, especialmente en las hijas de la protagonista, encarnadas por Laura Weissmahr y la revelación Júlia Mascort. Es un relato crudo pero necesario sobre la decadencia cognitiva y el impacto devastador que tiene en el núcleo familiar.

'Yo no moriré de amor'.

Cine de misterio con ovejas para toda la familia

Para el público familiar llega Las ovejas detectives, una curiosa propuesta en la que Hugh Jackman interpreta a un pastor que tiene la costumbre de leer novelas de misterio a su rebaño. Tras la sospechosa muerte del pastor, las ovejas, que han desarrollado una inteligencia inusual gracias a las lecturas, deciden investigar el crimen por su cuenta.

En su versión doblada al español, la cinta cuenta con las voces de Cristina Castaño y Ernesto Alterio, ofreciendo una combinación de humor y suspense apta para todas las edades que reflexiona sobre el duelo de una forma muy original.

'Las ovejas detectives'.

La verdad de los Hombres G

El género documental tiene un espacio reservado para los seguidores de la música con Los mejores años de nuestra vida, un trabajo dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega sobre la mítica banda Hombres G. El documental recorre la trayectoria del grupo desde sus inicios en los años ochenta hasta su consolidación como un fenómeno de masas en España y países hispanoamericanos como México.

Los directores exploran los conflictos internos, la separación del grupo durante una década y su exitoso regreso a los escenarios, demostrando que sus canciones siguen conectando con las nuevas generaciones gracias a éxitos recientes.

'Los mejores años de nuestra vida'.

Thriller erótico, violencia gratuita y terror

También llegan a la cartelera títulos de diversa índole como el thriller erótico hispano-mexicano Deseo, que analiza las crisis de pareja y la obsesión sexual en la madurez cuando una mujer acomodada comienza una relación extramatrimonial con el entrenador de natación de su hija.

La cinta chilena Hangar Rojo revisita los oscuros episodios del golpe militar de 1973. Para los amantes de la acción más visceral, llega Mortal Kombat 2, una secuela que apuesta decididamente por el espectáculo visual y la violencia explícita en detrimento de una buena trama.

Los estrenos los completan dos películas españolas de terror. Por un lado, La casa en el árbol presenta una historia de suspense sobrenatural en un entorno aislado; por otro, Bajo tus pies cuenta con la veteranía de Maribel Verdú y el talento emergente de Sofía Otero. Esta última película sumerge a una familia en una atmósfera de pesadilla dentro de un edificio donde los gritos de las vecinas esconden un secreto aterrador, explorando miedos cotidianos llevados al extremo.

Pincha en el audio para descubrir, sin spoilers, todos los detalles de los estrenos.