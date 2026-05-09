David Summers: "El español tiene detractores en España y, sin embargo, en el mundo cada vez crece más"

Hay canciones que son inmortales, nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Pero cuando un artista o banda consigue que sus canciones las canten y emocionen a varias generaciones, a padres e hijos, es algo más inusual. Hombres G puede presumir de ello. Devuélveme a mi chica la canta gente con 50 años y adolescentes de 14. Sin lugar a dudas David Summers, Dani Mezquita, Rafa Gutiérrez y Javier Molina están en plena forma.

El documental Los mejores años de nuestra vida analiza la carrera de la banda que se extiende por cuatro décadas y que comenzó casi por accidente. Según han relatado en una entrevista para esCine, en 1982 no tenían ninguna intención de ser famosos ni de construir un imperio comercial; eran simplemente cuatro chavales con ganas de comerse el mundo a través de canciones frescas y sin complejos, marcando el inicio de una de las trayectorias más sólidas del pop español.

Hombres G con los directores de 'Los mejores años de nuestra vida'.

¿Y cómo llevan la fama? David Summers explica que llevan tanto tiempo siendo figuras públicas que ya no recuerdan su etapa de anonimato. A pesar de la magnitud de su éxito, el grupo afirma que nunca ha dado excesiva importancia a la celebridad por sí misma.

Para ellos, la prioridad absoluta siempre ha sido la música, la amistad inquebrantable entre los cuatro y el respeto al público. Consideran que el reconocimiento masivo es solo una consecuencia de haber hecho bien su trabajo y de haber mantenido una coherencia artística a lo largo de los años. Antes de un concierto, dicen: "Joder, vamos a salir ahí como siempre a tocar nuestras canciones, que han venido a disfrutarlas, y sean 20, 20.000 o 50.000, va a pasar lo mismo: va a ser una fiesta de la leche con nuestras canciones".

El documental que protagonizan huye de la hagiografía complaciente para mostrar tanto las luces como las sombras de la formación. Los integrantes de la banda insistieron a los directores, Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, en la necesidad de ser extremadamente honestos en su relato. Esto incluye profundizar en el momento en que decidieron separarse a principios de los noventa. Reconocen que aquel parón fue fundamental para su supervivencia a largo plazo, ya que les permitió descansar de la presión asfixiante y regresar con una ilusión renovada años después, al descubrir que su base de seguidores no solo se mantenía, sino que se había ampliado.

Hombres G en 'Los mejores años de nuestra vida'.

"Nos sentimos muy orgullosos de ser como somos, porque somos básicamente buenas personas y somos básicamente buenos amigos, y nos queremos mucho los cuatro, y por eso estamos juntos después de casi 50 años".

Hombres G ha querido distanciarse de los grupos fabricados por el marketing de las multinacionales. Durante la entrevista en esRadio, han recordado que sus inicios fueron precarios y totalmente independientes. David Summers ha rememorado que el dueño de su primer sello discográfico "tuvo que hipotecar su casa para financiar la grabación", demostrando una fe ciega en su talento que no existía en las grandes corporaciones de la época. Para la banda, su éxito fue un fenómeno orgánico y espontáneo, impulsado directamente por el público y no por una campaña de imagen diseñada en un despacho.

La etiqueta de "niños pijos"

En cuanto a las etiquetas, los componentes de Hombres G han criticado la tendencia española de encasillar todo movimiento cultural. Han señalado que siempre se han sentido fuera de cualquier cajón o corriente oficial: "Nosotros siempre hemos querido ser independientes", afirman, definiéndose como perritos sin amo que hacen lo que quieren en cada momento. En su opinión, en España suele haber una predilección por los mitos marginales, pero ellos siempre se han sentido orgullosos de ser gente normal, buenos amigos y trabajadores honrados que disfrutan de su profesión sin necesidad de imposturas.

Fotos de Hombres G.

Fans adolescentes

El vínculo de la banda con las nuevas generaciones es uno de los aspectos que más les sigue asombrando hoy en día. David Summers ha explicado que reciben "cartas de chicas de 14 años que son prácticamente idénticas a las que recibíamos en los años ochenta". Para el vocalista, esto demuestra que los sentimientos humanos son atemporales y que sus letras, que hablan de amor, despecho y amistad, siguen conectando con el corazón de los adolescentes de cualquier época. Les emociona ver en sus conciertos a tres generaciones distintas compartiendo las mismas canciones, lo que confirma el carácter universal de su repertorio.

¿Qué ha cambiado? "Nuestra visión es muy diferente, un poco paternal. Entra una niña jovencita llorando al camerino y la abrazas y le das una Coca-Cola y la tratas como si fuera tu hija". De hecho, reconocen que en la actualidad "lo que más te paran por la calle son críos de 15 años, chavales y chavalas de 16, de 14 años, y los padres te dicen: 'Nos tiene hasta las narices con Hombres G'".

Con una carrera que les ha llevado a llenar estadios en México, Colombia o Estados Unidos, son conscientes del poderío de nuestra lengua. David Summers ha asegurado que el español es ahora mismo un vehículo de comunicación global incluso más influyente que el inglés en el ámbito musical.

Han celebrado que el español se esté expandiendo con tanta fuerza fuera de nuestras fronteras, algo que les permite seguir actuando en ciudades como Milán o Londres ante un público latino y local que abraza su cultura con entusiasmo. "Afortunadamente, el español se está expandiendo por todo el mundo. Aquí en España tiene detractores y, sin embargo, en el resto del mundo cada vez crece más".

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