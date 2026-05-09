El caótico rodaje de 'El diablo viste de Prada 2', con decenas de policías por las calles para impedir el acoso

Se ha estrenado estos días la segunda parte de El diablo viste de Prada. Esta secuela ocurre cuando se han cumplido exactamente veinte años de la primera exhibición. Su llegada a los cines de un montón de países no ha sido fácil. Entre otras razones porque Meryl Streep, su protagonista, se mostraba reacia a repetir el mismo personaje, el de Miranda Priestley, la responsable de una importante revista de modas, Runway, a quien sus colaboradores temen por su carácter áspero desde que entra en su despacho hasta que lo abandona.

La historia de esa importante mujer en el mundo de las publicaciones femeninas estaba basada en la novela de Lauren Weisberger, quien para escribirla partió de sus experiencias en el terreno de la moda. Se había inspirado en quien había sido directora de Vogue, la acreditada revista de distribución mundial. De las veintiuna nominaciones a los Óscar el filme ganó tres. Podía decirse que, en ese sentido, fue un fracaso. No así en taquilla, pues superó con creces su presupuesto percibiendo diez veces más.

Meryl, cuando leyó el guion pensó que "hacer de mala" iba a perjudicarla ante su público. Podía perfectamente ser la villana en cualquier película que protagonizara. Pero en ese mundo de Hollywood grandes actores consagrados, es su caso, suelen elegir papeles que respondan a su propia personalidad. Si Meryl se ha ganado con creces una fama de mujer divertida, amable, generosa, incapaz de ser altanera con nadie, ese papel de Miranda Priestley la situaba en una posición contraria a sus virtudes personales. Tal disquisición existe realmente. Y Meryl Streep lo planteó antes de iniciarse el rodaje: sí, firmaría el contrato, sería una severa dictadora con sus trabajadores, pero dejando de alguna manera la evidencia de que aun actuando con frialdad, en el fondo, habría momentos donde se mostraría como una mujer sensible, que es en el fondo como ella se ha sentido siempre en su vida personal.

Un actor español, el riojano Javier Cámara, estuvo propuesto para uno de los papeles masculinos importantes. Pero dijo que no, y en su lugar lo hizo Stanley Tucci.

Las grandes firmas de la moda no quisieron colaborar

Resulta chocante que las más importantes casas de moda de Estados Unidos, Francia e Italia se negaron a participar en el rodaje, no prestándose a ceder sus creaciones, salvo Prada, claro, que al fin y al cabo era favorecida con el título de la película. Y cuando en 2024 comenzaron los preparativos y gestiones para rodar la secuela, esas mismas firmas se prestaron en seguida a colaborar. No sólo cediendo sus novedades, sino invitando a los protagonistas de la cinta, al director y a algunos especialistas, a uno de los desfiles de la Semana de la Moda de Milán, donde acreditarse y asistir sólo se reserva a personas muy seleccionadas.

En el argumento de El diablo viste de Prada 2 sucede que el personaje de Meryl Streep, la ya citada Miranda Priestley ya no es la única que está al frente de la revista de modas, sino que Andrea, que era su solícita asistente, ahora rivaliza con ella al haber subido de categoría, responsable asimismo en otra área de la misma publicación. Quien interpreta el papel es Anne Hathaway, que ya se había destacado en la primera parte y ahora ha revalidado su trabajo. Ha sido la encargada de viajar por varios países para promocionar la película.

Ignoramos si es que Meryl no quería ir con Anne para idéntica misión, o es que se lo impedía otro compromiso profesional. Lo que sí sabemos es que se lo pensó detenidamente para aceptar la secuela. Imaginamos que la productora recurriría a convencerla subiéndole su caché.

En los rodajes siempre existen complicaciones de todo tipo, sobre todo si suceden en ciudades como Nueva York, que era el caso de esta producción. Varias secuencias sucedían en calles muy importantes. Para eso, las autoridades conceden permisos, que la productora ha de corresponder con una estipulada cantidad de dinero. Pero resueltos todos los trámites, el rodaje fue un infierno muchos días, cuando sus protagonistas, modelos, aparecían en el centro de Manhattan, lleno de curiosos, que trataban de saltar las vallas de protección para estar más cerca de los actores. Unos cientos de policías fueron necesarios para evitar un grave conflicto, con el consiguiente riesgo para Meryl Streep y sus compañeros de ser arrollados por una incontenible muchedumbre.

Anne Hathaway sale reforzada por su interpretación, situándose como la actriz del año, según ha decidido la importante revista People. Para Meryl Streep, a sus 77 años que cumplirá el 22 de junio, el caso es diferente. En cierto modo, una película más. Y ya es mérito que a su edad le sigan ofreciendo papeles de protagonista. Por algo será.

En cuanto a su vida sentimental, se ha casado dos veces, la primera con Don Gummer, de quien se separó en 2023. Madre de cuatro hijos contrajo segundas nupcias poco después con el actor canadiense-norteamericano Martin Short.