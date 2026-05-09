En una nueva entrega de Pari Par, el podcast de cine y series de esRadio, los presentadores Juanma González y Dani Palacios cuentan con la participación de la Alicia Parente para desgranar dos joyas de la comedia española dirigidas por Mariano Ozores: Operación Secretaría y Fin de semana al desnudo.

El eje central de la conversación gira en torno al fenómeno del landismo y la figura de Alfredo Landa, quien interpreta al carismático Rodolfo Cisneros. Mientras que en la cinta de 1966, Operación Secretaría, la trama se desarrolla en blanco y negro con un tono más contenido, la versión de 1974, Fin de semana al desnudo, se sumerge de lleno en el aperturismo del tardofranquismo, utilizando el color y una mayor carga de tensión sexual para atraer al público de la época.

Uno de los puntos más destacados por los colaboradores de Libertad Digital es el duelo interpretativo entre las dos grandes cómicas que protagonizan ambas versiones: Gracita Morales y Lina Morgan. La charla también aborda las curiosas reglas de la censura cinematográfica de aquel periodo. En 1974, las normas se habían relajado lo suficiente como para permitir algunos excesos lujuriosos.

Secuencias memorables como la batalla de tartas en el despacho del notario, un claro homenaje de Mariano Ozores al cine de Blake Edwards; el final de la película, donde el personaje de Alfredo Landa acaba escayolado y derrotado por las mujeres... El equipo concluye reivindicando el cine industrial de los años sesenta y setenta como una industria que funcionaba, generaba beneficios y entretenía a un público que abarrotaba las salas para ver a sus musas, como la mítica Carmen Sevilla, en la gran pantalla.