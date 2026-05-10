Un matrimonio acomodado que celebra sus veinte años de casados. La pareja parece disfrutar de una existencia privilegiada y sin fisuras: poseen una gran casa, tienen dos hijos que encajan en el ideal de perfección y ostentan posiciones de poder en la sociedad. Ella es una abogada de gran prestigio, mientras que él es el dueño de un club de campo. Sin embargo, esta fachada de estabilidad comienza a agrietarse cuando entra en juego un elemento externo que altera la dinámica familiar.

Así arranca Deseo, película hispanomexicana que se sumerge en las dinámicas del thriller erótico. El detonante de la trama es la contratación de un entrenador de natación español, Matías, interpretado por el actor Óscar Casas. El objetivo del padre es que este profesional prepare a su hija para cumplir su sueño de convertirse en atleta olímpica y representar a México. No obstante, la llegada del joven entrenador no solo afecta a la carrera deportiva de la hija, sino que captura la atención de Lucero, la madre, interpretada por Ludwika Paleta con una actuación soberbia, siendo uno de los pilares más sólidos de la producción.

Ludwika Paleta en Deseo.

Lo que inicialmente se plantea como un coqueteo o un juego de miradas se transforma rápidamente en una obsesión absoluta por parte de la protagonista hacia el joven entrenador. La película explora esta relación sexual y las repercusiones que tiene. Pese a lo interesante de abordar el deseo femenino en la madurez, la película arrastra algunos problemas en la ejecución del guion como la falta de claridad narrativa.

Por ejemplo, los encuentros entre los protagonistas tienen lugar en espacios confusos, una especie de bar de hotel con aires de clandestinidad al que se accede a través de las cocinas. De la misma forma, algunos de los personajes secundarios y sus subtramas, como la historia judicial que involucra a un amigo fiscal de Lucero, no están bien planteados.

Pincha en el vídeo para descubrir, sin spoilers, todos los detalles de Deseo.