Louis Garrel sobre su escena sexual con Angelina Jolie: "A las mujeres poderosas sexualmente las considero muy eróticas"

Louis Garrel es uno de los actores franceses del momento. No solo actúa sino que también dirige y ha trabajado con los cineastas más grandes. En Couture (Alta costura) interpreta a un personaje que trabaja en la Semana de la Moda de París donde conoce a Maxime —Angelina Jolie— una directora de cine a la que acaban de comunicar que tiene cáncer de mama.

El actor cuenta a esCine que aceptó el papel porque la directora, Alice Winocour, le transmitió una visión muy personal y centrada en la intimidad, alejándose de los convencionalismos habituales del cine comercial para explorar temas que tocan la esencia del ser humano. Lo que más le atrajo fue la fiabilidad de Winocour y su interés por narrar la vida erótica de una mujer cuyo cuerpo experimenta una transformación drástica.

Angelina Jolie y Louis Garrel en Couture (Alta costura)

El actor recalca que la película, ambientada en el aparentemente frívolo mundo de la moda, utiliza este escenario para explorar un evento dramático. La sexualidad y la transformación física son ejes centrales de la trama, sugiriendo que el deseo puede incluso verse potenciado por los cambios que sufre el organismo ante la adversidad: "Me gustó mucho esa idea, que la sexualidad iba a ser, quizás, incluso aumentada con la transformación del cuerpo".

Al ser cuestionado sobre su trayectoria, Louis Garrel reflexiona sobre su tendencia a interpretar personajes masculinos que se alejan de los estereotipos tradicionales. Aunque no considera que sea una declaración política deliberada, reconoce que sus elecciones suelen recaer en roles donde la virilidad no es brutal ni agresiva. Prefiere personajes que se desvanecen o que muestran una sensibilidad diferente, evitando el perfil del "macho" clásico que ha predominado históricamente en la gran pantalla.

Trabajar con Angelina Jolie

Garrel describe la experiencia como un gran placer y destaca la química inmediata que surgió entre ambos, a pesar de proceder de entornos cinematográficos tan distintos como son Los Ángeles y París. "Aparentemente había todo para que fuéramos extranjeros los unos a los otros, y extrañamente hubo una especie de conexión entre nosotros".

En Couture (Alta costura), la dinámica del deseo es particularmente interesante porque, como señala el actor, es el personaje femenino quien toma la iniciativa en la proposición sexual, algo que él considera muy emocionante y erótico desde el punto de vista narrativo: "Me gustó mucho que el hombre no era emprendedor con ella, aunque probablemente pensara en ello. Debo decir que a las mujeres poderosas sexualmente en el cine, las considero muy eróticas".

Angelina Jolie en Couture (Alta costura)

La película fue presentada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián donde tuvo lugar este encuentro. En el certamen también participaba otra película francesa, esta vez con Jodie Foster. ¿Qué buscan estrellas consagradas como Angelina Jolie o Foster en el cine europeo? Según Garrel, están buscando libertad creativa bajo la dirección de mujeres. Para el actor, este movimiento responde a un interés por encontrar historias más profundas y métodos de trabajo que se alejan de la rigidez de los grandes estudios estadounidenses, especialmente en un momento donde el cine francés vive una efervescencia de talento femenino tras las cámaras.

El mensaje para Pedro Almodóvar

Louis Garrel ha trabajado con cineastas de la talla de Woody Allen, Polanski, Nanni Moretti o Greta Gerwig. ¿Le queda alguno con el que le gustaría trabajar especialmente? "Hay uno con el que quiero hacerlo desde hace 20 años, al que nunca se lo digo, pero aprovecho esta entrevista para decírselo: Pedro Almodóvar". "Me estoy empezando a cansar de no recibir una propuesta de él", bromeó ante los micrófonos de esRadio. Y llegó a un compromiso: "Le daré un porcentaje si sale". Grabado está Louis Garrel.

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