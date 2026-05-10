Se cumplen diez años de que Dean Martin y Jerry Lewis rompieron su dúo cómico

Se cumplen ahora justamente diez años de que una de las más populares parejas de la comedia norteamericana diera por concluida su brillante carrera cinematográfica. Una lástima porque nos brindaron películas inolvidables. Después no alcanzamos a recordar ninguna como aquella. En todo caso, salvaríamos algunos títulos notables de Jack Lemmon, más comedido siempre que el gruñón Walter Matthau. Los cómicos de la pantalla vienen a repetir lo de sus colegas circenses, cuando entre dos en la pista uno ejerce de listo y el otro de aparente tonto. El augusto y el clown.

Dean Martin, con su figura de galán, sus condiciones vocales de crooner, especialista en baladas y canciones napolitanas (descendía de una familia de emigrantes italianos), perteneció al Rat Pack, un grupo de simpáticos granujas que, sobre todo en Las Vegas, eran bien conocidos no sólo por sus actuaciones habituales en un casino propiedad de la mafia: vivían entre conquistas femeninas constantes y borracheras diarias. Frank Sinatra agrupaba aquel cuarteto que hizo estragos con sus aventuras

Dean Martin, antes de que se uniera a aquel clan conoció en 1946, mientras actuaba como cantante en el casino de Atlantic City, a un cómico llamado Jerry Lewis. Formaron pareja artística y durante un decenio, aparte de sus actuaciones cara al público, la radio o en televisión, protagonizaron dieciséis películas como dúo, de las que destacamos: En guerra, la primera, fechada en 1950, Camino de Bali, ¡Qué par de golfantes!, Artistas y modelos, El castillo maldito, ¡Vaya par de marinos!, El jinete loco, Viviendo la vida, El rey del circo, Locos del aire...

Unidos también por la muerte de sus dos hijos

Todo les iba aparentemente bien, eran famosos en todos los Estados Unidos y en múltiples países. Ganaron millones de dólares. Y vivieron a lo grande, mujeriegos los dos, aunque Dean Martin, mucho más atractivo, le mojaba la oreja a Jerry Lewis en el número de conquistas. Entonces, ¿cuáles fueron las causas de su separación? Como casi siempre ocurre en los matrimonios también: los celos. En el caso de Martin y Lewis porque el primero se veía disminuido en tanto Jerry se llevaba la parte más brillante. Lo acusaba aquel de querer siempre ser el Juan Palomo de la pareja: lo de yo me lo guiso, yo me lo como. Jerry pugnaba por dirigir, escribir los guiones, quedarse con la mayor parte del pastel de sus shows en tanto Dean sostenía que para él le dejaba un trabajo más rutinario, menos lucido. Tan mal llegaron a llevarse que en 1956, en el rodaje de su última película Loco por Anita, apenas se hablaron fuera del estudio. Martin, al despedirse, le dijo: "¡Sólo te preocupas del dólar!"

Cada uno se fue por su lado, hace de esto setenta años. Dean Martin se fue con Frank Sinatra y el antes mentado Rat Pack, y Jerry Lewis dio clases en una universidad californiana, a futuras glorias de la pantalla, como Steven Spielberg y el productor George Lucas.

Y aunque Dean Martin aumentó su filmografía, le fue más rentable a Jerry Lewis su carrera en solitario. Mucho se recuerda El profesor chiflado, de 1963, donde exhibía un repertorio de gestos y muecas que concitaban las carcajadas de los espectadores.

Veinte años permanecieron sin hablarse, reencontrándose en 1976 en el transcurso de un telemaratón que presentaba Jerry. Frank Sinatra acudió al programa llevándose del brazo por sorpresa a Dean Martin. El abrazo ante miles de telespectadores no se hizo de esperar entre la antigua pareja.

La muerte en 1987 de un hijo de Dean Martin, Dino, los reunió de nuevo. Muchos años después, en 2009, uno de los siete hijos de Jerry Lewis, Joseph Christopher, se suicidó. De nuevo, se repitió el abrazo de los dos grandes actores, unidos otra vez por la desgracia.

Dean Martin no superó nunca la trágica desaparición de Dean (Dino) Paul, pilotando un caza F-4 Phantom de la Guardia Nacional. Y desde entonces se retiró del mundo del espectáculo permaneciendo ocho años sin salir de casa "esperando reunirse con él". Lo conocí, entrevistándolo en un par de ocasiones, pareciéndome un muchacho simpático y educado, casado con la encantadora actriz Olivia Hussey, quien falleció asimismo tempranamente. La única vez que Dean estuvo en España fue en Alicante, en 1970, acompañando a Dino en un torneo de tenis. Casado en tres ocasiones, padre de siete hijos, Dean Martin murió a los setenta y ocho años el 25 de diciembre de 1995, a causa de un enfisema y cáncer de pulmón.

Por su parte Jerry Lewis, del que este año se cumple el centenario de su nacimiento, tuvo dos bodas y también siete hijos, falleciendo por causas naturales el 20 de agosto de 2017 a los noventa y un años en su casa de Las Vegas.