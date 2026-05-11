En el hervidero de preparativos de última hora antes de que Cannes se convierta desde mañana en la capital mundial del cine, las calles de la ciudad francesa han sido ya asaltadas por Thelma y Louise, o lo que es lo mismo, Geena Davis y Susan Sarandon, protagonistas del cartel de la edición 79 del festival.

En blanco y negro, apoyadas sobre el coche en el que inmortalizaron una de las huidas más célebres de la historia de Hollywood a las órdenes de Ridley Scott, la imagen de ambas mujeres, desafiantes, recubre ya las fachadas del Palacio de Festivales de Cannes en tamaño gigante, así como las marquesinas y los escaparates de la mayoría de los comercios de la villa mediterránea.

"'Thelma y Louise', las conocemos porque somos de esa generación, así que la verdad que es muy chulo", explicó a EFE Sandrine, vecina de Cannes desde hace una década, quien este lunes paseaba junto a su marido, David, por el boulevard de la Croisette mientras decenas de operarios se afanaban colocando vallas, carpas y otras infraestructuras necesarias para el desarrollo del certamen.

Lo que no se desplegará hasta mañana por la mañana, pocas horas antes de la gala inaugural en la que se entregará una Palma de Oro de Honor al cineasta neozelandés Peter Jackson, es la alfombra roja sobre los 24 escalones que dan acceso al Gran Teatro Lumière del Palacio de Festivales, donde tienen lugar los estrenos de gala plagados de estrellas.

Antiguamente era fácil ver a esas figuras de la gran pantalla deambular por el paseo marítimo, recuerdan David y Sandrine, que se llegaron a cruzar con el fallecido Jean-Paul Belmondo, con Bruce Willis o Demi Moore, entre otras estrellas.

"Nos gusta el bullicio, nos gusta la gente, nos gustan las lentejuelas, nos gustan los famosos... Pero, con los famosos, el problema es que ahora los vemos cada vez menos porque van del hotel al Palacio en coche. Antes los veíamos caminar, pasear, eran más accesibles", explicó esta pareja, que ve el evento cada año más "privatizado".

Lo mismo opinaba Isabelle, otra vecina que vive entre Cannes y París y que esta mañana paseaba junto a playas ya plagadas de carpas, que apenas dejan entrever la arena y la orilla del mar.

Lo que no le molesta a esta francesa, ya habituada, es la avalancha de gente y los cortes de circulación que hasta la clausura, el 23 de mayo, serán ya la tónica habitual en el corazón de la localidad.

"Es normal tener toda la circulación cortada para que el festival sea el centro de la actividad de Cannes. No me impacta, son 15 días al año", reflexionó.

Una ciudad volcada con el cine

Durante estos días la población de esta villa de la Costa Azul francesa -de unos 74.000 habitantes- se multiplica por tres, hasta sobrepasar las 200.000 personas.

Entre ellas estarán este 2026 Salomée y Hawena, de Costa de Marfil pero afincadas en Francia, llegadas a Cannes para vivir el festival por primera vez con sus familiares.

"Por el momento es muy festivo, lo que está bien, te mete en el ambiente", comentaron a EFE.

Al margen de la actividad del certamen en sí, la ciudad de Cannes se volcará con el cine también con otros eventos, como exposiciones dedicadas al séptimo arte o la inauguración, el próximo lunes, de una playa bautizada en honor a la recientemente fallecida Brigitte Bardot.

Fuertes medidas de seguridad rodearán toda la celebración, incluida la vigilancia a través de 1.034 cámaras instaladas en las calles, lo que convierte a Cannes en la ciudad más densamente videoprotegida de Francia.

La Palma de Oro de esta edición 79 -que elegirá el jurado presidido por el cineasta surcoreano Park Chan-wook, junto a figuras como Demi Moore, la directora china Chloé Zhao o el cineasta chileno Diego Céspedes- se la disputarán 22 películas, con una presencia histórica de tres filmes españoles -algo inédito con el sistema de selección actual-.

El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen; Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar; y La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, optan al prestigioso galardón junto a títulos como Fatherland, del polaco Pawel Pawlikowski; Soudain, del japonés Ryusuke Hamaguchi; o Paper tiger, del estadounidense James Gray y protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson.

Además de la de Peter Jackson, el festival también entregará una Palma de Oro de Honor a la actriz y cantante Barbra Streisand, durante la gala de clausura, y por Cannes desfilarán igualmente estrellas como Tilda Swinton o Cate Blanchett, que protagonizarán encuentros con el público.