La polémica alrededor de Elliot Page y Lupita Nyong'o en la nueva adaptación de La Odisea viene sobre todo de debates culturales en redes sobre el llamado "casting woke". Pero ojo, que poco se sabe todavía del film.

Y es que el posible papel del canadiense Elliot Page, que se reencontraría con el director de Origen por primera vez tras dejar de ser Ellen Page, no ha sido confirmado oficialmente. Pero muchos rumores dicen que podría interpretar al rudo guerrero Aquiles -incorporado por Brad Pitt en el film épico Troya-, pero eso no está verificado.

En lo que respecta a la actriz de color galardonada con el Oscar, las redes arden por los rumores que apuntan a que sería la habitualmente rubia Helena de Troya, aunque tampoco Universal lo ha oficializado del todo.

Elliot Page y Lupita Nyong'o | Cordon Press

El asunto sigue resonando después de que Elon Musk criticase a Nolan diciendo que había "perdido su integridad" por el supuesto casting de Lupita como Helena. El secretismo con el que el director ha rodado su mayor superproducción, y la ambientación (un tanto anacrónica) de lo que han dejado ver los tráileres no ha hecho sino enfatizar la impresión de que el responsable de El Caballero Oscuro se ha tomado un buen número de licencias históricas.

Mientras los internautas especulan con el nuevo ejercicio de diversidad forzada de Hollywood, otros recuerdan la naturaleza mitológica de la obra homérica, lo que permitiría al realizador un ejercicio de libertad artística. No obstante, que esa misma libertad se someta a los postulados "woke" cada vez más en desuso es el principal motivo de enfado.

THE ODYSSEY by Christopher Nolan to have Lupita Nyong’o playing Helen of Troy and Elliot Page playing Achilles. Source: https://t.co/9TB7hOggky pic.twitter.com/ly3htReEfW — Global Box Office (@GlobalBoxOffice) May 8, 2026

No obstante, todo podría ser un nuevo episodio de ideología a partir de filtraciones y deshacerse en un momento cuando se estrene el film durante el verano. La Odisea, producida por Universal Pictures, pasa por ser el principal espectáculo de la industria para esa destacada temporada cinematográfica.

Matt Damon y Tom Holland, como Odiseo y Telémaco, son sus principales protagonistas. Anne Hathaway como Penélope, Robert Pattinson como Antinoo o Charlize Theron como la ninfa Calipso y Jon Bernthal como Menelao y Zendaya como Atenea forman parte de su reparto, entre otros.