Pedro Almodóvar llama "régimen totalitario" a Estados Unidos: "La gente está muy asustada. No es una democracia"

Pedro Almodóvar ha concedido una entrevista al periódico estadounidense Los Ángeles Times con motivo del estreno de su última película, Amarga Navidad, que compite en el Festival de Cine de Cannes que arranca el próximo 12 de mayo. Durante la charla, el director de cine manchego ha criticado duramente a los Premios Oscar por no mostrar su cara más reivindicativa y tener un tono más amable.

"No culpo a nadie en particular, pero fue bastante llamativo ver la retransmisión de los Oscar, donde no hubo muchas protestas contra la guerra o contra Trump", apuntó Almodóvar, que añadió: "Quizá no fue el único, pero el único ejemplo real que recuerdo fue el de un europeo, un amigo mío, Javier Bardem, que dijo directamente 'Palestina libre'".

"Es evidente que la gente está muy asustada. Estados Unidos no es una democracia en este momento. Algunos dicen que tal vez sea una democracia imperfecta, pero yo realmente no creo que lo sea. Lo desgarrador e irónico es que la democracia, a través del mecanismo de votación adecuado, ha dado lugar a este tipo de régimen totalitario. Es una paradoja y, a la vez, increíblemente triste", añade.

No es la primera vez que Almodóvar critica duramente a Trump. En 2025, durante la ceremonia de entrega del Premio Chaplin en el Lincoln Center de Nueva York, el cineasta aseguró que Estados Unidos está "gobernado por una autoridad narcisista que no respeta los derechos humanos". Posteriormente, afirmó que Trump sería recordado como una "catástrofe".

Cuando el citado medio le pregunta si teme las consecuencias que podría tener para su carrera internacional el hecho de hablar abiertamente de política estadounidense, Almodóvar respondió: "En absoluto".

"No tengo muchos miedos. En términos generales, aquí no tenemos miedo de llamar a las cosas por su nombre. Tenemos un Gobierno que ha calificado a Gaza de genocidio y los españoles en general no tienen miedo de denunciar estas guerras por lo que son", explicó, añadiendo que le resulta "más fácil ser claro" con sus convicciones porque es extranjero y trabaja fuera de Hollywood.