Bardem se victimiza por Palestina y advierte a Hollywood que se vuelve a España

Javier Bardem aprovecha la tesitura de la guerra en Palestina para posicionarse como la estrella más rebelde del panorama internacional. El actor español asegura en una extensa entrevista en Variety que le motiva denunciar la injusticia porque "siempre he sentido que tengo micrófonos y grabadoras registrando mi voz, y tengo derecho a denunciar lo que considero incorrecto".

Bardem añade que ha «escuchado cosas» sobre las posibles consecuencias en la industria del entretenimiento por expresarse, incluyendo la posibilidad de ser vetado: "Te iban a llamar para ese proyecto, pero se canceló. O esta marca te iba a pedir que hicieras la campaña, pero no pueden". No pasa nada. Vivo en España. Los estudios estadounidenses no son el único lugar".