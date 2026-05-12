¿Tiene derecho Criaturas luminosas a considerarse mejor que un "dramedy" alemán de la hora de la siesta en la televisión en abierto? La respuesta a la pregunta depende de su aprecio por cierto tipo de drama amable y de falso costumbrismo cultivado por los grandes estudios hasta más o menos el inicio de los 2000 y extinto de las grandes pantallas desde antes del advenimiento del streaming.

En efecto, Criaturas luminosas, basada en el inevitable best-seller de Shelby Van Pelt, no evita las comparaciones con la horda de telefilms navideños o familiares citados, pero añadiendo un reparto sustancialmente mejor (Sally Field, el ahora omnipresente y siempre correcto Lewis Pullman, Colm Meaney, y ojo a la presencia secundaria de Joan Chen) que da cierta pátina a un relato sentimental que, ciertamente, carece de ínfulas.



La película cuenta la historia de Tova, una viuda anciana y limpiadora de un acuario local, y Cameron, un joven músico que recala en el pueblo por misteriosas razones. El pulpo de las instalaciones, un rebelde animal que se resiste a estar en cautividad, sirve de nexo de unión de dos individuos que parecen complementarse de maneras inesperadas…

O más bien tremendamente previsibles. El film de Netflix no hace ascos al sentimentalismo, subrayado por la omnipresente banda sonora, pero incorpora una factura visual y una presencia ante las cámaras que añaden cierta pátina de calidad a un relato que, en efecto, se reserva algún que otro giro afanosamente ocultado por sus guionistas. Una historia que, no obstante, no evita en ningún momento los elementos más sensibleros hasta la supuesta sorpresa (previsible para los más despiertos) de su último acto, donde todos los elementos quedan atados y más que atados para satisfacción del espectador.

¿Quiere decir todo esto que Criaturas luminosas sea un film desechable? Nada evitará que este cuento con voluntad de "confort movie" acabe enterrada en el extenso catálogo de Netflix, pero no se puede evitar su evidente funcionalidad y eficacia para un importante sector del público al que se le han robado films de carácter cálido y sentimental como el presente. Se trata, sin más, de un pasatiempo familiar voluntariamente añejo y fácil de consumir que recuerda que, no hace tiempo, films como esta Criaturas luminosas podían tener adeptos en las pantallas de cine.