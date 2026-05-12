Marcel Borràs: "La necesidad de triunfo deriva en ser un cretino y soberbio"

Marcel Borràs se enfrenta a uno de esos papeles que desafían al espectador desde el primer momento. En Casi todo bien da vida a Hilario, un escritor de 40 años cada vez más frustrado con un mundo editorial que le rechaza una y otra vez su novela. una noche de juerga conoce a una joven (Silma López) a la que convertirá en su musa. "Fue uno de los retos al que nos enfrentamos no solo yo, sino también los directores", explica en esCine, sobre un personaje difícil de defender. La clave estaba en dotarlo de profundidad: "Intentar buscarle las aristas para que fuera humano".

Su retrato no esquiva lo incómodo. "Tiene una necesidad de triunfo, de ser visto, de éxito", señala, una aspiración que al no cumplirse deriva en comportamientos cuestionables: "Le provoca reacciones como la de eso, ser un poco cretino, un poco soberbio, un poco orgulloso". Un perfil que, lejos de suavizarse, se expone con crudeza ante el espectador.

'Casi todo bien'.

La presión de triunfar y el miedo al fracaso

La película conecta con una realidad generacional reconocible. "Vivimos en una sociedad que nos exige constantemente que encontremos nuestra vocación", afirma Marcel Borràs. Ese mandato social atraviesa la historia: "Que luchemos por nuestros sueños".

Pero el filme también pone el foco en el reverso de ese discurso: "Cuando vemos a un capullo que lo intenta pero que lo hace mal, nos enfadamos". Una mirada incómoda que invita a cuestionar los prejuicios del espectador: "Va un poco de que el público también deje los prejuicios a un lado" y "disfrute viendo fracasar a alguien en la pantalla".

Relaciones impulsivas y profundamente humanas

Silma López aporta el contrapunto con un personaje impulsivo y cambiante. "Creo que los seres humanos también somos incoherentes", afirma. Esa incoherencia marca la relación entre ambos protagonistas, donde no hay roles claros: "No sé si ella es víctima o son los dos víctimas y verdugos el uno del otro".

La actriz dibuja una conexión basada en la necesidad mutua: "Los dos se necesitan precisamente en el momento en el que se encuentran". Una relación donde los prejuicios también juegan un papel clave: "Tenemos una idea de qué es lo que nos gusta... y de pronto la vida te pone delante a alguien que quizá es absolutamente contrario a ti".

'Casi todo bien'.

Obsesión, neurosis y contradicción

El personaje de Marcel Borràs vive atrapado en su propia obsesión. "Es alguien retorcido", admite el actor. Su proceso creativo se convierte en una espiral: "Me lo imagino escribiendo y borrando, y escribiendo y borrando". Una dedicación extrema que condiciona su vida personal: "Si estuviera tan obsesionado en escribir un libro, 24 horas, 7 días a la semana, creo que no podría hacer el amor con nadie".

Pese a todo, el actor también encuentra rasgos admirables: "Es perfeccionista, y eso también es admirable". Una dualidad que resume el espíritu de la película, donde los personajes se mueven entre el egoísmo y la vulnerabilidad.

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