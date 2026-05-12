Miguel Ángel Lamata: "Te odias a ti mismo por haberte enamorado de esa persona que te ha rechazado"

Miguel Ángel Lamata da un giro a su trayectoria, hasta ahora muy ligada a la comedia, con una incursión decidida en el cine de terror con La Ahorcada. En la película el personaje de Amaia Salamanca se ahorca en el jardín de la casa de su amante, Eduardo Noriega, para atormentarle después de muerta a él y su familia.

Un cambio que, según revela, no es casual: "Pues muchas ganas desde muy joven, por motivos emocionales, familiares, y sobre todo literarios y enseguida cinematográficos". Su vínculo con el género nace de forma temprana, marcado por la literatura: "Cayó en mis garras un ejemplar de las Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe y fue simplemente maravilloso", explicó en esCine.

A esas primeras influencias se sumaron otros nombres clave: "Empecé a encontrar los primeros libros publicados, que todavía los conservo, de Stephen King en España". Una fascinación que nunca ha desaparecido: "El terror me ha fascinado, me sigue fascinando y me fascinará".

El amor, el rechazo y la oscuridad emocional

En La Ahorcada, Lamata explora los límites emocionales del ser humano. "Cuando te enamoras de alguien que te rechaza, por supuesto que pasas de amar a la persona en cuestión a odiarla profundamente", explica. A ese proceso añade una dimensión más íntima: "Hay un efecto secundario, es que te odias también a ti mismo por haberte enamorado de esa persona que te ha rechazado".

El director encuentra en ese conflicto un motor narrativo poderoso: "Esa especie de remolino de emociones, creo que es un caldo de cultivo muy bueno para contar una historia de terror". Una idea que conecta directamente con el origen de la película: "Me enamoré de esa novela y decidí que esa iba a ser mi primera película de terror".

Lejos de los héroes y villanos

Uno de los pilares del filme es la complejidad de sus personajes. "La ahorcada intenta no ser una película de buenos y malos", afirma Lamata. En su planteamiento, las etiquetas se diluyen: "Aparentemente el personaje de Amaia es la villana... y el otro aparentemente es la víctima, pero también ha sido verdugo en lo emocional".

Esa ambigüedad responde a una mirada más amplia sobre la condición humana: "Nuestros defectos, nuestros conflictos, nuestras contradicciones, tanto como nuestras virtudes, o a veces más, es lo que más nos define". En ese sentido, la película también reflexiona sobre los errores: "Habla de los errores que cometemos, cuando a veces la nave de nuestras emociones es guiada por el orgullo".

Un terror que nace de lo emocional

Lamata se aleja del susto fácil para apostar por un terror más psicológico: "Es una tensión que empieza desde el principio y no se acaba hasta el final". Su referencia está en un tipo de cine que profundiza en las emociones: "Son películas que nacen de una complejidad emocional grande, no es simplemente un psicópata persiguiendo".

Esa misma lógica se traslada a los elementos visuales, como la casa donde transcurre la historia: "La casa es una metáfora bastante clara de la propia película... es el corazón emocional de la película más por lo que no se ve, por lo que se siente".

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