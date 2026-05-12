El actor estadounidense pero afincado en España Jack Taylor ha fallecido a la edad de 99 años, según confirma la Academia de Actores. Una desgraciada noticia para los fans del cine fantástico y de terror, géneros a los que Taylor permanecerá asociado gracias a multitud de producciones presentadas a lo largo de décadas.

Nacido como George Randall en el año 1926 en Portland (Oregón), fue rebautizado artísticamente como Jack Taylor. Su carrera ha abarcado producciones estadounidenses, mexicanas y europeas hasta su definitivo afincamiento en España, tras haber trabajado con realizadores como Roman Polanski (La novena puerta) y actores como Arnold Schwarzenegger (en Conan el Bárbaro).

Con el tiempo y pese a la multitud de géneros, Taylor logró significarse especialmente en cine de terror trabajando con directores como Jess Franco, José Ramón Larraz, Juan Piquer Simón, Amando de Ossorio o León Klimovsky, rubricando una importante presencia en el cine de género patrio en su época más industrial y comercial.

Fallece el actor estadounidense, afincado en España, Jack Taylor. Descansa en paz compañero ❤️‍🩹 pic.twitter.com/iTNtMD6YHN — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) May 12, 2026

No obstante, en su larga trayectoria caben títulos como 1492, la conquista del paraíso, de Ridley Scott, o Los fantasmas de Goya, de Milos Forman, o incluso un capítulo de la serie Curro Jiménez. Su vida privada siempre ha permanecido al margen de los medios, logrando ser reconocido por su presencia constante en films de género y serie B. Entrevistas recientes sitúan a Taylor viviendo en el barrio madrileño de Chamberí.

No tengo palabras, tengo el corazón roto. Cuando soñaba con hacer cine las películas con Jack era una faro, no necesitabas grandes presupuestos, tan solo voluntad. Conocerle y trabajar con él fue un milagro. Humilde, inteligente, sensible, trabajador, educado... ETERNO. https://t.co/PVpdHQv3wU — J. L. Romeu (@jayel_romeu) May 12, 2026

Su porte elegante, su carácter culto y su evidente sentido del humor le granjearon las simpatías de nuevas generaciones de cineastas españoles, que siguieron contando con sus intervenciones hasta el último momento. Es el caso de Eugenio Mira para Grand Piano o Víctor Matellano en Wax.

Taylor, que recibió el Premio Actúa de ISGE en 2023, también escribió su autobiografía Cuento lo que me permite mi disco duro para el Taller de la Memoria. se convirtió así en una leyenda del cine fantástico español junto a estrellas como Paul Naschy o los antes citados.