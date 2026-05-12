Ovejas detectives, Hombres G y Billie Eilish: la cartelera más inesperada de la semana

La cartelera de esta semana reúne tres propuestas muy distintas entre sí: una comedia de misterio protagonizada por ovejas detectives, un documental sobre Hombres G y un concierto cinematográfico de Billie Eilish dirigido junto a James Cameron. Estrenos que combinan humor, nostalgia y tecnología en salas de cine.

Juanma González, crítico de cine, ha repasado en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio estas novedades, con especial atención a Las Ovejas Detectives, una película que define como "una de las más entretenidas y originales del año".

Ovejas que hablan y un asesinato en el campo

El gran estreno es Las Ovejas Detectives, una adaptación de una novela alemana que mezcla thriller clásico con humor británico y un planteamiento poco habitual: un rebaño de ovejas que investiga un asesinato.

La historia arranca con la muerte del pastor, interpretado por Hugh Jackman, y a partir de ahí los animales toman el protagonismo del caso. "Son ovejas que hablan detectives", resume González, que destaca el tono del filme.

La película combina lo absurdo con una estructura de misterio muy reconocible. "Es elegancia británica, es un misterio genuinamente presentado", explica, subrayando que no se trata de una comedia infantil convencional.

También llama la atención el apartado técnico. "Los efectos especiales de las ovejas son de 10", apunta González, que incluso compara el resultado con grandes producciones: "roza el nivel de un Avatar de James Cameron".

Hombres G, amistad y regreso

Otro de los estrenos es el documental Los Mejores Años de Nuestra Vida, centrado en la trayectoria de Hombres G y su regreso a los escenarios.

La película repasa su éxito en los años 80, su etapa de pausa y la vuelta del grupo décadas después, con material inédito y testimonios de los propios integrantes.

González destaca que el eje del documental es la relación entre ellos: "somos amigos y nos gusta trabajar juntos. Es la amistad", resume sobre el espíritu del grupo. El documental también muestra imágenes de conciertos y momentos poco conocidos de su historia, con un enfoque que, según el crítico, funciona tanto para fans como para quienes no lo son.

Billie Eilish en formato cine y 3D

La tercera propuesta es el concierto cinematográfico de Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, codirigido por James Cameron.

El proyecto utiliza tecnología 3D desarrollada para Avatar y convierte el concierto en una experiencia visual diseñada para salas de cine. "Es un espectáculo en 3D, la película", explica González.

Además del concierto, incluye momentos detrás del escenario y secuencias grabadas con las cámaras de Cameron. "Es una experiencia cinematográfica", resume, destacando el impacto visual del proyecto.